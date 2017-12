Gigi Becali ar putea fi angajat la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”

Preşedintele Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, Paul Peniu, a declarat, vineri, că gruparea patronată de fostul căpitan al naţionalei va solicita Penitenciarului Poarta Albă o persoană “cu bogate cunoştinţe de fotbal”, sperând astfel să-l angajeze pe Gigi Becali, aflat în regim deschis de detenţie. „Săptămâna viitoare este foarte probabil să se facă o cerere către penitenciar, prin care vom solicita ca, în cazul în care au oameni cu bogate cunoştinţe de fotbal, să poată fi angajaţi de noi, în condiţiile prevăzute de lege. Vom vedea în ce condiţii vom putea face acest lucru, dar şi în ce condiţii putem îndeplini noi cerinţele. Un om ca Gigi Becali ar fi binevenit la Academie, ne-ar putea oferi multe sfaturi, ne-ar putea consilia în privinţa unor eventuale transferuri. A format la Steaua o echipă puternică, cu foarte mulţi jucători de valoare, şi de ce nu am putea beneficia şi noi de sfaturile dânsului?”, a spus Peniu.

FC Viitorul, echipa din Liga 1 patronată de Gheorghe Hagi, naşul lui Gigi Becali, a fost mutată în acest sezon la Voluntari şi îşi dispută meciurile de pe teren propriu pe stadionul “Concordia” din Chiajna, în timp ce la Constanţa a rămas Academia de Fotbal a fostului internaţional.

Gigi Becali a fost transferat, joi dimineaţă, de la Penitenciarul Jilava la Poarta Albă, reprezentanţii unităţii de detenţie din judeţul Constanţa declarând că acesta va sta tot la secţia de la Valea Seacă, dar va avea regim deschis, şi nu semideschis, ca până acum. Avocatul Daniel Ionaşcu a declarat că Gigi Becali ar urma să revină la Penitenciarul Jilava în jurul datei de 13 ianuarie 2014, când are termen în procesul în care reprezentanţii Penitenciarului Jilava au contestat în instanţă decizia judecătorului delegat privind executarea pedepsei în regim deschis.

Gigi Becali poate fi angajat, pe durata detenţiei, la o societate comercială, dacă sunt respectate procedurile, respectiv dacă el doreşte să muncească şi face o cerere în acest sens, iar firma anunţă penitenciarul că are nevoie de personal care îndeplineşte anumite criterii, potrivit Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP). Oficiali din ANP au mai precizat că angajatorul trebuie să trimită către penitenciar o listă de criterii ce trebuie îndeplinite la angajare, precizând totodată numărul locurilor de muncă disponibile. Apoi, penitenciarul negociază un preţ cu societatea comercială, după care îi selectează din rândul deţinuţilor pe cei care doresc să se angajeze, au mai spus sursele citate.

În 20 mai, Gigi Becali a fost condamnat definitiv de instanţa supremă la trei ani de închisoare cu executare în dosarul schimbului de terenuri cu Ministerul Apărării Naţionale (MApN). Alături de acesta au primit pedepse de câte doi ani de închisoare cu executare fostul ministru al Apărării Victor Babiuc şi fostul şef al Statului Major general Dumitru Cioflină. Cei trei au fost încarceraţi în 20 mai la Penitenciarul Rahova, iar în 10 iunie au fost transferaţi la Penitenciarul Jilava. Gigi Becali mai are două condamnări definitive, dispuse anul acesta tot de instanţa supremă, respectiv una de trei ani de închisoare cu suspendare, în dosarul sechestrării celor care i-au furat limuzina, şi una de trei ani de închisoare cu executare în dosarul “Valiza”, pentru dare de mită şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.