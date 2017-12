Gigi Becali reclamă că e torturat în penitenciar

Petiţiile pe care Gigi Becali le-a trimis Comisiei pentru cercetarea abuzurilor au fost înregistrate ieri la Inspecţia Judiciară, care urmează să le analizeze. Finanţatorul Stelei cerea în documentele respective să fie lăsat să-şi viziteze familia şi să se opereze în străinătate. De asemenea, latifundiarul reclama că este torturat şi că are parte de tratamente inumane în spatele gratiilor. În petiţie, Becali, închis la Penitenciarul Poarta Albă, se plângea că nu îi sunt permise efectuarea unei intervenţii chirurgicale şi tratamentul aferent „într-o unitate spitalicească fără pază, din afara ţării, dotată cu aparatura medicală necesară, pentru soluţionarea bolii grave” de care suferă. De asemenea, finanţatorul Stelei spune că nu poate lua legătura cu familia, el menţionând că a cerut Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), de mai multe ori, aprobarea unei permisii, însă toate demersurile i-au fost respinse. “De la data la care am fost încarcerat, 20 mai 2013, nu am mai putut ţine contactul cu familia decât telefonic. Acest fapt este legat de tradiţia noastră machedonească ce nu permite prezenţa femeilor (mame, soţii, fiice, nepoate etc.) să participe la vorbitoarele care se efectuează în cadrul penitenciarelor”, arăta Gigi Becali, în petiţia transmisă Parlamentului. Pe 18 martie, deputaţii din Comisia de abuzuri au decis să trimită ministrului Justiţiei şi Consiliului Superior al Magistraturii petiţiile lui Gigi Becali. “S-au depus două petiţii la Comisia de abuzuri. Comisia a luat act de ele şi s-a votat trimiterea către instituţiile specializate ale statului, respectiv ministrul Justiţiei, CSM, şi, în funcţie de răspunsurile pe care o să le primim, vom lua, dacă va fi nevoie, alte decizii”, declara preşedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, Mircea Man.