Gigi Becali spune că va folosi pentru acţiuni caritabile banii câştigaţi de FC Steaua

Patronul FC Steaua, Gigi Becali, aflat într-o permisie de la închisoare, a participat, astăzi, la slujba de la biserica din Pipera şi a declarat că echipa de fotbal va fi pentru el doar o societate comercială ce "va câştiga bani", sumele obţinute astfel urmând a fi folosite în acţiuni caritabile. "Viaţa mea s-a şters, am şters toul cu buretele şi am început o nouă viaţă care se numeşte Gheorghe Becali. Îl caut pe Hristos, mă duc după Hristos oriunde este el. Îi caut pe cei bolnavi, pe cei săraci, pe cei dezbrăcaţi, pe cei însetaţi, pe cei din temniţă şi pe cei din spitale. Toată averea mea o dau lui Hristos. Mi-e ruşine de ceea ce făceam eu. (...) Dacă mă interesează mântuirea, mai are Steaua vreo valoare pentru mine? Lucrurile astea, materiale, nu mă mai interesează. Pentru mine, Steaua va fi o societate comercială, care va câştiga bani, bani pe care, la rândul meu, îi iau şi îi dau... Caut bolnavi, caut biserici, caut oameni, o să fac lucruri bune", a spus Becali. Finanţatorul Stelei s-a aflat, în această săptămână, într-o permisie de cinci zile acordată de conducerea Penitenciarului Poarta Albă, permisie care se încheie astăzi. Magistraţii Judecătoriei Medgidia au admis, la 6 martie, cererea lui Gigi Becali de eliberare condiţionată din Penitenciarul Poarta Albă, unde execută trei ani şi şase luni de închisoare în dosarul "Valiza". Procurorii DNA au contestat această decizie, iar contestaţia va fi judecată, marţi, la Tribunalul Constanţa.