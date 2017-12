I se spune, fără nicio aluzie la organizările de şantier cu piatră de la Sitorman, Gigi carieră. Omul e îndrăcit de-a binelea să facă pe bucăţica lui carieră, fie că e vorba de o meserie, fie că e vorba de o şmecherie în pălărie. Ca să poată răzbate în viaţă, Gigi carieră s-a antrenat de unul singur la galere. O vreme, s-a pregătit sub preşul Prefecturii, locul unde ajung toţi apoliticii de uzură. E un loc destul de periculos, pentru că majoritatea celor care se deplasează prin zonă sunt tentaţi să ardă covoraşului un şut în fund. În îmbulzeala produsă în punctul respectiv, după impact, se auzea miorlăitul lui jalnic, însoţit de următoarea recomandare: ”Nu da, bre, în cap”. Ca să ajungă în vârful plopului care face micşunele, Gigi carieră a fost nevoit să înghită multe şi neelucidate, presărând în urma lui cantităţi diverse de „Furadan”. Prima sa carieră este legată direct şi ireversibil de munca de jos. Cu excepţia minerului, specie aflată pe cale de disponibilizare, nimeni nu poate fi mai jos decât un gropar. În această postură, pe un fundal cu multă colivă de „Ziua recoltei”, personajul nostru şi-a îngropat toţi adversarii. Reiese de aici că avem de-a face cu un personaj profund şi ambiţios, ceea ce, să recunoaştem, găsim mai rar pe mapamond... Ca să nu fie implicat în tot felul de scandaluri, Gigi carieră s-a declarat apolitic destul şi desăvârşit, ceea ce este şi astăzi! E drept, din când în când, mai pupă poala popii, dar asta se întâmplă din simplă curiozitate. Aflat în plină carieră propagandistică, ar vrea, desigur, să-i pupe poala lui Zeus, dar se pare că acesta poartă până deasupra genunchiului. Ca să nu-şi afecteze cariera politică, dumnealui face pe apoliticul! Cu alte cuvinte, deşi îi place, până la dezmăţul culinar, usturoiul, declară cu seninătate că nu a mâncat în viaţa lui aşa ceva! Ce dacă miroase? De vină e Tusac, cu gazele lui cu tot... Povestea vieţii lui Gigi carieră pare a fi o pândă permanentă. Bine instruit ca cercetaş, a învăţat să identifice scaunul preferat (funcţia) dintr-o privire. Pe urmă, după modelul celor care luptau în tranşee, s-a băgat sub el, aşteptând un moment prielnic pentru a-l escalada. Ca să ajungă în funcţia dorită, din motive medicale am evitat trimiterea la... scaun, a călcat peste cadavre. Cu toate că, după cum singur declară, atunci când era mic, îi era frică de cimitir. O altă caracteristică personală. Intenţionat, cu bună ştiinţă, cum s-ar spune, a confundat întotdeauna culorile partidelor. Ba, chiar mai mult decât atât, partidele între ele. În calitatea sa oficială de daltonist, i-a mers bine, fiind promovat în salturi. Fiecare partid l-a luat, cum s-ar spune, de nou, în ciuda faptului că alţi funcţionari au fost daţi afară. Dacă nu ar fi deprins aterizarea felinei, adică, vreau să spun, tot timpul în picioare, Gigi nu ar fi făcut carieră. Uneori, aterizarea contează mai mult decât zborul...