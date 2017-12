Gillian Anderson, proprietara unui bordel, într-o miniserie TV

Vedeta din serialul ”Dosarele X” va interpreta rolul proprietarei unui bordel, în miniseria de televiziune ”The Crimson Petal & White”, produsă de postul BBC Two. Actriţa americană Gillian Anderson va fi capul de afiş al noii miniserii de televiziune. Adaptată după romanul cu acelaşi titlu de Michel Faber, miniseria ”The Crimson Petal & White” prezintă povestea de viaţă a lui Sugar, o tânără prostituată în vârstă de 19 ani, care trăieşte la Londra, în plină epocă victoriană. Tânăra femeie doreşte o viaţă mai bună şi acceptă să devină amanta lui William Rackham, un bărbat dintr-o familie respectabilă. În acest proiect ambiţios, care se va întinde pe durata a patru episoade, rolul principal va fi interpretat de actriţa Romola Garai. Gillian Anderson o va interpreta pe domnişoara Castaway, proprietara bordelului în care lucrează Sugar. Miniseria ”The Crimson Petal & White”, în regia lui Marc Munden, va avea premiera la sfârşitul acestui an.

Proiectul ”Dosarele X”, ai cărui eroi principali, agenţii Mulder şi Scully, investighează cazuri în care sunt implicate forme de viaţă extraterestre, s-a impus iniţial ca serial, în anii \'90. În 1998 a apărut primul lungmetraj inspirat din serialul TV, ”Dosarele X: Înfruntă viitorul / The X Files: Fight the Future”, în regia lui Rob Bowman, urmat de ”Dosarele X: Vreau să cred”, de Chris Carter, lansat în 2008. De-a lungul celor nouă sezoane ale serialului ”Dosarele X”, actriţa Gillian Anderson a primit premiul Emmy, Globul de Aur şi premiul decernat de Sindicatul Actorilor Americani. După încheierea serialului, actriţa a jucat în câteva lungmetraje – ”The House of Mirth” (2000), ”The Mighty Celt” (2005) şi ”Ultimul rege al Scoţiei” (2006) - dar şi în televiziune, fiind nominalizată la premiile BAFTA, Emmy şi Globul de Aur, pentru rolul Lady Dedlock din serialul ”Casa umbrelor / Bleak House” (2005), produs de BBC.