Gillian Anderson s-a dat şi la femei

Actriţa britanică Gillian Anderson, cunoscută cel mai bine pentru rolul agentului Scully din serialul ”X Files / Dosarele X”, a pozat sexy la 43 de ani şi a făcut o serie de declaraţii inedite. Actriţa a mărturisit într-o declaraţie pentru revista ”AUT” că a avut relaţii de lesbianism atunci când era mai tânără. Gillian Anderson a precizat că totul a început atunci când era adolescentă şi s-a mutat din Marea Britanie în SUA. ”Am avut o relaţie cu o fată, mult timp, atunci când eram la liceu”, a declarat simpatica actriţă, dar a precizat că se simţea mult prea atrasă de bărbaţi pentru a fi o decizie definitivă. Votată în anul 1996 drept cea mai sexy femeie din lume, Gillian Anderson a menţionat că în tinereţe îi plăcea să-i şocheze pe cei din jur. Actriţa a adăugat că a mai avut şi alte relaţii cu femei, dar ele au reprezentat excepţii şi nu regula de bază.

”X Files / Dosarele X”, ai cărui eroi principali, agenţii Mulder şi Scully, investighează cazuri în care sunt implicate forme de viaţă extraterestre, s-a impus iniţial ca serial, în anii \'90. În 1998 a apărut primul lungmetraj inspirat din serial, ”The X Files: Fight the Future / Dosarele X: Înfruntă viitorul”, în regia lui Rob Bowman, urmat de ”The X Files: I Want to Belive / Dosarele X: Vreau să cred”, semnat de Chris Carter, lansat în 2008. De-a lungul celor nouă sezoane ale serialului, Gillian Anderson a primit premiul Emmy, Globul de Aur şi premiul decernat de Sindicatul actorilor americani. După încheierea serialului, a jucat în câteva lungmetraje, ”The House of Mirth” în 2000, ”The Mighty Celt” în 2005 şi în multi-premiatul ”The Last King of Scotland / Ultimul rege al Scoţiei” în 2006, dar şi în televiziune, fiind nominalizată la premiile BAFTA, Emmy şi Globul de Aur, pentru rolul lady Dedlock din serialul ”Bleak House / Casa umbrelor” din 2005, produs de BBC.