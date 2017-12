Gimnasta Ana Porgras, în vizită la Constanţa

Marea surpriză a conferinţei de presă desfăşurată ieri la Restaurantul Sport a fost prezenţa câştigătoarei Premiului Judeţean pentru Sport din 2010, Ana Porgras. Aflată în vacanţă, campioana mondială la bârnă a ales să vină pentru câteva zile la Constanţa, unde s-a pregătit alături de micuţele gimnaste de la CS Farul. Extrem de emoţionată, sportiva în vârstă de 18 ani a făcut o scurtă analiză a anului care se încheie şi a dezvăluit obiectivele pentru sezonul următor.

„Mă bucur că sunt la Constanţa şi mă simt onorată atât pentru premiul primit anul trecut, cât şi pentru prezenţa printre cei mai buni sportivi constănţeni în acest an. 2011 a fost un an mai dificil, mai ales că nu mă aşteptam să nu luăm medalii la Campionatele Mondiale. Din păcate, am avut o problemă în prima zi, chiar la bârnă, aparatul meu preferat, şi a trebuit să remontez, în principal pe plan psihic. Bârna este un aparat imprevizibil şi niciodată nu ştii ce se poate întâmpla. O singură mişcare greşită te costă enorm. Este clar că gimnastica românească este în regres. Acest lucru poate fi observat şi de un ochi neavizat. Ne pregătim însă pentru anul viitor, când sunt programate Jocurile Olimpice şi mi-am propus să câştig o medalie cu echipa şi să urc pe podium la bârnă. Va fi greu, dar ştiu că o să reuşesc. Cred că principalele noastre adversare sunt gimnastele din SUA şi Rusia”, a spus micuţa gimnastă, care a primit “Premiul Eleganţei” la Campionatele Mondiale desfăşurate la Tokyo.