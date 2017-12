Gimnasta Cătălina Ponor, pe listele PSD la alegerile parlamentare?

10:53:26 / 01 Octombrie 2016

PONOR GRESETE REFUZAND OFERTA

Ponor a declarant ca refuza sa intre in politica deoarece politica 4ste " murdara " .. O prima concluzie este ca partidele sunt atat de compromise , au dus si duc o asemenea politica de promovare a nepotismului si oamenilor de paie in politica , incat tinerii valorosi simt ca trebuie sa stea , hai sa zicem , in rezerva . Daca politica este " murdara " s-ar putea foarte bine sa fie si din cauza celor care refuza sa accepte responsabilitatile impuse de calitatea de cetatean . Se ajunge la situatia in care politicienii isi compromit constiinta in locul tau in timp ce tu te uiti in alta parte . A face politica ( sau o alta politica ) inseamna a face curatenie in ţară pentru ca politica sa nu mai fie " murdara " .Este ceva asemanator cu a face curatenie in casa .Unii vor sa fie invitati inauntru dupa ce tu ai facut " curatenie " si daca se poate sa-i mai faci si o cafea . Avem dreptul , pe buna dreptate , sa condamnam politica si politicienii care ne hotarasc soarta , Dar indiferenta noastra , pasivitatea , nu fac decat sa inrautateasca situatia si sa intareasca coruptia , demagogia si mediocritatea . Este cazul ca tinerii talentati , care se considera indreptatiti sa condamne pe buna dreptate situatia politicianismului din Romania , sa se implice , sa realizeze mult dorita schimbare . O campioana ca Ponor si alti tineri valorosi pot reprezenta noua clasa politica , Ar fi inceputul aparitiei si consolidarii meritocratiei in politica . Un tanar eminent poate face mult bine tarii indiferent din ce partid face sau va face parte . Dl Dragnea nu poate atrage cetateni valorosi in politica , atata timp cat el , si altii ca el refuza sa paraseasca scena politica , sau cand citim declaratia dnei Firea ca-l vrea p[e Dragnea premier . Ce va trebui sa faca Ponor daca va ajunge in subordinea lui Dragnea ? . PSD Constanta , dupa cum se vede n-a gasit mijloacele si metodele cele mai potrivite de a convinge pe marea sportive sa se alature viitorilor parlamentari . Va trebui sa-l suportam pe cei de talia lui Tararache .