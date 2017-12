Gimnastele “tricolore”, în pericol de a rata podiumul olimpic la echipe

După ce au obţinut un singur titlu la echipe, cel de la Campionatele Europene din 2008, actuala generaţie de gimnastine susţine în această dimineaţă cel mai important test. De la ora 5.15, la Beijing este programată finala pe echipe de la feminin, iar elevele lui Nicolae Forminte par a fi ameninţate cu pierderea podiumului. Dacă o eventuală luptă pentru apărarea titlului olimpic din 2004 nici nu poate intra în discuţie, singura medalie pentru care vor concura Sandra Izbaşa, Steliana Nistor, Andreea Acatrinei, Andreea Grigore, Gabriela Drăgoi şi Anamaria Tămârjan pare a fi cea de bronz. Şi asta după ce exerciţiile lipsite de dificultate şi bîlbîite pe alocuri au adus României calificarea în finală de pe poziţia a patra, după China (248,275 p), SUA (246,800 p) şi Rusia (244,400 p). Dacă ţinem cont că sîntem cu aproape zece puncte în urma Chinei, cu opt sub SUA şi cu aproape şase sub Rusia, România pare a fi ameninţată ca după opt ediţii ale Jocurilor Olimpice să rateze podiumul. Diferenţa uriaşă faţă de primele trei clasate ne duce cu gîndul doar la Campionatele Mondiale de la Stuttgart, cînd am luat bronz numai după ce rusoaica Ekaterina Kramarenko a ratat incredibil la sărituri. Poate că minunea de atunci se va repeta sau poate că actuala generaţie de gimnaste va arăta în această finală că poate mai mult. Dacă la echipe deznodămîntul pare a fi unul sumbru, România ar putea urca totuşi pe podiumul olimpic la sol (17 august, ora 13.00), unde Sandra Izbaşa s-a calificat cu cea de-a doua notă, 15,475. La individual compus (15 august, ora 5.15) avem două reprezentante, Steliana Nistor, cu un total de 60,500, locul 8 în clasamentul general, şi Sandra Izbaşa, cu 59,375, locul 10 la general. La paralele (18 august, ora 13.00), în ultimul act va fi prezentă Steliana Nistor, care a obţinut nota 15,975, iar la bîrnă (19 august) Gabriela Drăgoi a obţinut nota 15,450, care a calificat-o în finală. Dacă Nistor şi Izbaşa au experienţa concursurilor internaţionale, pentru Drăgoi finala de la bîrnă se anunţă cea mai dificilă, şansele acesteia de a urca pe podium fiind foarte mici.