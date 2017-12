Gimnastica de dimineaţă este mult mai eficientă decât cea făcută seara sau la alte ore ale zilei. Specialiştii spun că este un cumul întreg de factori fizici, metabolici şi psihici în acest sens. Gimnastica de dimineaţă te ţine în formă maximă toată ziua. Creşte capacitatea de reacţie, îmbunătăţeşte starea generală de atenţie şi tonusul psihic. În plus, organismul simte din plin beneficiile unei sesiuni de gimnastică dimineaţa, iar aceasta devine o necesitate, ceea ce explică faptul că peste 90% din cei care fac mişcare dedică pentru aceasta un interval de timp dimineaţa. Gimnastica la primele ore ale dimineţii are marele avantaj de a stimula metabolismul, mult mai eficient decât exerciţiile efectuate la alte ore ale zilei. Mai mult, metabolismul rămâne la un nivel ridicat pe tot parcursul zilei. Mai mult decât atât, gimnastica de dimineaţă are un puternic efect tonic asupra psihicului. Studiile au arătat că exerciţiile de dimineaţă cresc capacitatea de sinteză, puterea de analiză şi inventivitatea. La toate acestea se mai adaugă şi faptul că gimnastica de dimineaţă ţine apetitul sub control. Mişcarea de dimineaţă este şi garanţia unui somn sănătos şi odihnitor.