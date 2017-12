Gimnastica facială, eficientă pentru întinerirea chipului

● Veritabil lifting natural ● Gimnastica facială reprezintă o soluţie eficientă pentru întinerirea chipului, potrivit experţilor francezi în lifestyle, care au alcătuit un set de şapte exerciţii simple, ce au efectul unui veritabil lifting natural. Acestea pot fi realizate în fiecare zi. În cursul dimineţii, exerciţiile sunt recomandate pentru a ajuta chipul ”să se trezească” şi pentru a-i oferi strălucirea obişnuită. Fiecare serie de exerciţii trebuie repetată de cinci ori. Scopul acestora este de a revitaliza muşchii feţei încă adormiţi, care se fac vinovaţi de apariţia ridurilor de expresie. Primele rezultate vor fi vizibile în doar câteva luni. Aşezată pe scaun, dreaptă şi cu umerii relaxaţi, fiecare reprezentantă a sexului frumos se poate ocupa de obţinerea şi menţinerea unui chip cât mai tânăr.

● Adio riduri! ● Pentru ridurile de pe frunte, puneţi mâinile pe frunte, în poziţie orizontală. Ridicaţi sprâncenele. Mâinile dumneavoastră trebuie să le împiedice să coboare, apăsând cu fermitate. Menţineţi presiunea timp de 10 secunde, apoi eliberaţi sprâncenele. Acest tip de exerciţiu contribuie la stimularea muşchilor frontali şi amână apariţia ridurilor de pe frunte. Pentru ridurile dintre sprâncene, plasaţi degetele arătătoare pe fiecare sprânceană, până la rădăcina acestora. Încercaţi să ridicaţi sprâncenele, rezistând presiunii aplicate de cele două degete. Menţineţi această presiune timp de 30 de secunde. Acest exerciţiu are ca efect diminuarea ridurilor dintre sprâncene şi tonifierea muşchilor frontali. Pentru eliminarea ridurilor de tip laba gâştei, ţinând ochii închişi, plasaţi degetele mijlocii pe colţurile externe ale ochilor şi trageţi de ploape în direcţia tâmplelor. Încercaţi să deschideţi ochii, forţând această mişcare atât cât este posibil. Menţineţi poziţia timp de 10 secunde. Acest exerciţiu este excelent pentru resorbţia ridurilor din colţul ochilor.

● O bărbie în plină formă ● Pentru o ţinută de regină, sprijiniţi coatele pe o masă aflată chiar în faţa dumneavoastră. Plasaţi pumnii, în poziţie deschisă, sub cele două maxilare. Încercaţi să deschideţi gura, luptând atât cât este posibil cu poziţia fixă a pumnilor. Menţineţi gura deschisă timp de 30 de secunde. Acest exerciţiu permite redesenarea ovalului feţei şi redă fermitatea gâtului. Pentru o bărbie în plină formă, sprijiniţi coatele pe o masă aflată chiar în faţa dumneavoastră. Plasaţi pumnii, în poziţie închisă, sub bărbie. Încercaţi să deschideţi gura. De această dată, maxilarele vor fi acelea care vor trebui să lupte contra forţei statice a pumnilor. Menţineţi timp de 30 de secunde. Acest exerciţiu are ca scop tonifierea gâtului şi a bărbiei. Pentru o gură în formă de inimă, lipiţi degetul arătător de cel mijlociu de la fiecare mână şi plasaţi-le de o parte şi de alta a gurii, presând uşor pe colţurile ei. Flexaţi buzele, ca atunci când vă pregătiţi să sărutaţi pe cineva pe obraz. Degetele dumneavoastră trebuie să împiedice această mişcare. Păstraţi această poziţie timp de 30 de secunde. Acest exerciţiu are ca scop redarea aspectului cărnos al buzelor şi întărirea conturului acestora. Pentru un gât ferm şi elegant, plasaţi mâinile pe ceafă şi împingeţi capul înainte. Încercaţi să rezistaţi acestei mişcări, forţându-vă gâtul să împingă braţele înapoi. Menţineţi poziţia timp de 30 de secunde. Acest exerciţiu are beneficii multiple: tonifică gâtul, redesenează ovalul feţei şi întăreşte muşchii braţelor.