Gimnaştii aerobici japonezi, încântaţi de antrenamentele de la Constanţa

Oaspeţi de seamă pentru CS Farul, lotul naţional de juniori de gimnastică aerobică al Japoniei fiind în aceste zile la Constanţa. Luni seară, delegaţia niponă a fost întâmpinată de directorul executiv al clubului constănţean, Ilie Floroiu, dar şi de gimnaştii constănţeni şi de antrenoarele lotului tricolor de gimnastică aerobică, Marcela Fumea şi Cristiana Spânu, precum şi de Alina Drăgan (antrenor federal în cadrul Federaţiei Române de Gimnastică). Zâmbitori şi încântaţi de primirea făcută de gazde, japonezii s-au arătat bucuroşi de faptul că au ocazia să se antreneze alături de unul dintre cele mai apreciate staff-uri tehnice la nivel mondial. „Visul nostru a devenit realitate. Ne-am dorit foarte mult să ajungem aici şi să participăm la antrenamentele sportivilor români. Vreau să vă spun, şi nu pentru că mă aflu aici, că am avut oferte şi din alte ţări, însă am preferat să ajungem aici. Suntem încântaţi de tot ceea ce am făcut până acum şi de tot ceea ce am găsit aici. Vrem ca acest lucru să se repete şi pe viitor”, a declarat Tammy Yagi Kitagawa, vicepreşedintele FIG AER TC. Lotul de juniori al Japoniei a impresionat la Campionatele Mondiale de la Rodez (Franţa), unde au cucerit şase medalii la categoria 12-14 ani (patru de aur, una de argint şi una de bronz). Printre sportivii care au reuşit să obţină cele mai importante rezultate s-a numărat Mizuki Saito, care a devenit campion mondial atât la simplu, cât şi în proba de trio. „Mă bucur să mă aflu aici. Am învăţat foarte multe în aceste zile, mai ales la capitolul execuţie, iar acest lucru mă va ajuta pe viitor. Îmi place foarte mult Constanţa. Am încercat şi mâncarea de aici, care este foarte gustoasă, dar şi condiţiile pe care le avem. Cel mai mult mă încântă faptul că avem antrenamente şi pe plajă. Îi admir pe sportivii români, dar cel mai mult îmi place Mircea Zamfir”, a spus Saito. Astăzi este programat ultimul antrenament comun cu sportivii constănţeni, după-amiază copiii urmând să ia parte la o porţie de distracţie în parcul “Aqua Magic”. „Am reuşit să avem programate câte două antrenamente zilnice cu ajutorul DSTJ-ului şi al Clubului Sportiv Farul. Partea de distracţie am lăsat-o pentru ultima zi. Acest cantonament îi va ajuta foarte mult şi tocmai de aceea mă aflu la Constanţa. Sunt pentru lotul Japoniei, dar şi pentru a ajuta sportivii de la Constanţa cu experienţa acumulată la academiile de gimnastică aerobică internaţionale”, a spus şi Marcela Fumea.