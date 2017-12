Gimnastul Marian Drăgulescu a vrut să arate că încă există!

Gimnastul Marian Drăgulescu a câştigat, duminică, medaliile de argint în finalele de la sărituri şi sol din cadrul Campionatelor Europene de gimnastică artistică masculină de la Berna (Elveţia) şi a declarat, într-un interviu acordat site-ului Federaţiei Române de Gimnastică, faptul că a revenit în prim-planul sportului mondial.

Cu cele două medalii de argint ale lui Marian Drăgulescu, gimnastica masculină românească s-a numărat printre cele nouă ţări medaliate dintre cele 38 care au participat la Campionatele Europene de la Berna.

„A trecut destul timp de la ultimul Campionat European. Era cazul să arăt că încă exist! Sunt foarte fericit. Am reușit, mai întâi, să intru în două finale, ceea ce nu este puțin, și să plec de aici cu tot atâtea medalii. Ambele de argint, dar cred că au o valoare mult mai mare", a declarat Drăgulescu.

Finala de la sol a fost prima, iar Drăgulescu a avut o notă de 15.333 (exerciţiu cu o dificultate de 6.800). „Am intrat foarte hotărât. Știam că nota de plecare mă poziționa între primii trei. Dacă îmi făceam treaba, știam, de asemenea, că că o să ajung pe podium. Concursul a fost plin de emoții. Greșise și Oleg Verniaev, cel care avea cele mai multe șanse, în fața mea, așa că mi-am spus: Mariane, acu-i acu! Cât mai bine poți tu…! În schimb, după prima linie, m-am dezumflat puțin, pentru că am aterizat direct cu un picior afară, motiv pentru care am intrat un pic în panică. M-am gândit că nu mai am nicio șansă la medalie. Doar dacă opresc toate aterizările pe mai departe… Acel moment m-a determinat să deschid puțin mai devreme la a doua linie și, acolo, iarăși am făcut un pas pe care nu mi-l doream. Dar ce să mai spun?!, mă bucur că ultima aterizare a fost pe … podium! A fost bine că am reușit să-mi fac toate elementele din exercițiu, astfel că am avut și o notă mare de plecare, din 6.8”, a precizat Drăgulescu, potrivit site-ului romgym.ro.

În ultimul act de la sărituri, Drăgulescu a avut un total de 15.316 puncte (15.432 la prima săritură şi 15.200 la a doua), la egalitate cu armeanul Artur Davtyan. Aurul i-a revenit ucraineanului Oleg Verniaiev, cu 15.399 (15.366 şi 15.433).

„A fost o schimbare de aparat și abordare. După pauza aceea în care am stat în picioare și fără încălzire, a fost greu, indiscutabil. Mă bucur că mi-au ieșit ambele sărituri. Aveam un semn de întrebare: dacă la prima săritură (n.r. - celebra și dificila „Drăgulescu”) să stau sau nu, deoarece atunci când vrei să stai la un element exisă și riscul să deschizi puțin mai devreme și e suficient cât să faci o greșeală foarte mare. Chiar i-am spus antrenorului: Ce să fac?, iar el mi-a răspuns: Mergi la sigur, la care i-am replicat: O să văd eu în aer cum mă simt și o să văd atunci… Și mă bucur că am reușit să „stau”, fapt care mi-a adus medalia”, a adăugat sportivul în vârstă de 35 de ani.

Marian Drăgulescu este calificat și la Jocurile Olimpice de vară la Rio de Janeiro (Brazilia), grație medaliei de argint pe care a cucerit-o la sărituri, la Campionatele Mondiale din acest an. Drăgulescu a fost vicecampion olimpic în 2004, la Atena, la sol.

„Nu vreau să las lucrurile așa. Vreau să îmbunătățesc solul la nota de plecare cu încă patru zecimi. La Berna am avut deja un element nou pe prima linie, pentru ca a treia să fie una în premieră executată în competiție. Și la sărituri doresc să-mi ridic nota de plecare, să mai adaug patru zecimi. E greu, dar nu imposibil. Iar întrecerea olimpică va fi un „iad”. Oricum, nu mă opresc la Rio. În 2017 sunt Campionatele Europene la Cluj și-mi doresc cu din tot sufletul să ajung acolo, să evoluez la noi acasă, cu mii de români în tribună, la o întrecere europeană. Este un moment unic în cariera unui gimnast. Este, într-un fel, marea medalie de aur din palmares”, a spus gimnastul român, pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Gimnastică.