Produsul Gin şi apă Titonică, obţinut cu ajutorul unei tăvi speciale care produce bucăţi de gheaţă sub forma unor reprezentări miniaturale ale transatlanticului Titanic, a fost lansat în Marea Britanie. Posesorii ei pot să realizeze replici miniaturale de gheaţă ale Titanicului, alături de patru mici aisberguri. Producătorul acestei tăviţe speciale consideră că produsul său le oferă cumpărătorilor posibilitatea de a obţine o coliziune a acestor cuburi de gheaţă în interiorul unui pahar de gin şi să recreeze astfel istoria. Criticii consideră însă că această idee este nesănătoasă şi dezgustătoare, deoarece noul produs încearcă să obţină profituri pe seama tragediei din 1912, în urma căreia au murit 1.522 de persoane. Istoricul Brian Ticehurst merge în aprecierile sale chiar mai departe de atât, sugerând că noul produs este înrudit cu atacul terorist din 11 septembrie 2001 asupra Turnurilor Gemene din New York:

Transatlanticul Titanic s-a scufundat în timpul primei lui călătorii spre New York, în 1912, în urma naufragiului murind 1.522 de pasageri. Compania producătoare Fred and Friends este renumită în Marea Britanie pentru produsele originale pe care le lansează. Pentru Gin şi apă Titonică, compania a folosit următorul mesaj publicitar: ”Atenţie, gheaţă! Gin şi apa Titonică este un plus garantat şi de nescufundat pentru viitoarea dumneavoastră petrecere. Această tavă de gheaţă reutilizabilă conţine patru mici vase Titanic şi patru aisberguri ameninţătoare. Amestecaţi-le în băuturile dumneavoastră şi retrăiţi istoria. Haideţi, scufundaţi încă un rând!”.