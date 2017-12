Gina Pistol este o fire colerică

Deși nu are deloc o imagine de femeie agresivă, Gina Pistol ascunde și porniri mai... neortodoxe. Ea apare mereu veselă şi relaxată în public, fiind catalogată uneori ca naivă. În ciuda acestui aspect, blonda recunoaște că „face urât” la nervi. „De multe ori mi-am dorit doar să am puterea sau tupeul de a fi mai tranşantă cu anumite persoane. Am avut un bun-simţ care a fost interpretat greşit. Slavă Domnului că, în ciuda experienţelor avute sau pentru lumea în care mă învârt, încă-l mai am. De fapt, face parte din zestrea mea”, a mărturisit blonda de la „Serviciul Român de Comedie”.

Asta nu înseamnă că nu a ajuns niciodată în punctul în care atmosfera a devenit explozivă. „În ciuda acestui bun-simţ despre care vorbeam, am şi eu limita mea. Atunci este recomandat să mă eviţi!”, recunoaşte Gina.