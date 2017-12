“Gînditorul” lui Rodin, expus în centrul Madridului

Celebra sculptură a lui Auguste Rodin, reprezentînd un om aşezat într-o postură meditativă, a fost expusă, alături de alte şase opere semnate de artist, în centrul capitalei spaniole. Sculpturile au fost expuse începînd de vineri, 20 februarie, în faţa centrului cultural CaixaForum, zonă din Madrid cunoscută sub numele de Triunghiul artei şi vor putea fi vizionate de public pînă pe 22 martie. Expoziţia “Art in the Street. Auguste Rodin in Madrid” a fost organizată pentru a marca prima aniversare a centrului CaixaForum. Lucrările aparţin Muzeului Rodin din Paris. Centrul CaixaForum, o clădire care îmbină două stiluri arhitectonice diferite, marcate prin materiale de construcţie diverse, se află în apropierea Muzeului Prado, recent renovat, a Muzeului Regina Sofia şi a Muzeului Thyssen, care formează Triunghiul artei din Madrid şi a atras 1,5 milioane de vizitatori de la deschiderea lui, în luna februrie a acestui an.

Auguste Rodin, sculptor, grafician şi pictor francez, a murit în 1917, la vîrsta de 77 de ani. Artistul a revoluţionat limbajul sculpturii, fiind considerat de mulţi critici drept cel mai mare sculptor după Michelangelo. Auguste Rodin şi-a demonstrat modernitatea nu doar prin stilul conceptual al lucrărilor sale, ci şi prin modul de expunere, alegînd spaţiile în aer liber. În 1907, în atelierul său a lucrat şi Constantin Brîncuşi, care, părăsind studioul după numai cîteva luni, şi-a justificat plecarea spunînd: “Nimic nu se poate înălţa la umbra marilor arbori!”.