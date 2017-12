Ginecolog condamnat pentru provocarea ilegală a avortului!

Magistrații Curții de Apel Constanța au condamnat-o marți pe Emilia Borzea, medic ginecolog din Mangalia, la doi ani și trei luni de închisoare cu suspendare în dosarul în care aceasta a fost judecată pentru provocarea ilegală a avortului. Ea are o perioadă de încercare de șase ani. În primă fază, Tribunalul Constanța dispusese față de inculpată o pedeapsă de doi ani și trei luni de detenție. Decizia Curții de Apel Constanța este definitivă. Potrivit anchetatorilor, dr. Borzea a fost acuzată că, pe 8 martie 2010, i-a făcut chiuretaj unei femei de 41 de ani, care era însărcinată în 17 săptămâni, peste termenul-limită ce permite întreruperea de sarcină. În urma intervenției chirurgicale, care a avut loc la cabinetul particular al medicului, gravida a decedat. Soțul victimei a depus plângere la Poliție, susținând că doctorița nu trebuia să-i facă soției sale avortul solicitat. „Am primit un telefon de la cabinet și mi s-a cerut să vin repede. Când am ajuns acolo, soția mea era deja moartă. Vreau ca cea care a ucis-o să plătească”, a declarat Romi Curtmola, la scurt timp de la tragedie. Oamenii legii au pornit o anchetă în acest caz și au stabilit că, înainte de a începe chiuretajul, medicul Emilia Borzea nu i-a făcut ecografie pacientei, considerând că acest lucru este necesar doar în cazul gravidelor care doresc să păstreze copilul. În urma necropsiei, legiștii au constatat că decesul femeii a survenit ca urmare a insuficienţei respiratorii și emboliei suferite în timpul chiuretajului. În februarie 2015, Emilia Borzea a fost trimisă în judecată, în stare de libertate.