Ginerele lui Donald Trump, audiat pe tema amestecului Rusiei în alegeri

Procurorii care, sub conducerea lui Robert Mueller, anchetează presupusul amestec al Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016 l-au audiat în această lună pe Jared Kushner, ginerele și consilierul președintelui SUA, Donald Trump, au informat miercuri seară mass media americane, citate de EFE și dpa. "Domnul Kushner a cooperat de bună voie în cadrul tuturor anchetelor relevante și va continua să facă acest lucru", a declarat un avocat al lui Kushner, Abbe Lowell, pentru cotidianul The New York Times.

Interogatoriul, care a durat 90 de minute, s-a concentrat pe o reuniune care a avut loc în decembrie 2016 — în timpul perioadei de tranziție prezidențială între Barack Obama și Donald Trump — între Kushner, Serghei Kisliak, cel care era la acea vreme ambasadorul Rusiei la Washington, și Michael Flynn, fost consilier pe probleme de securitate națională al Casei Albe.

Potrivit unor surse neidentificate citate de presa americană, procurorii l-au interogat pe Kushner și pe tema altor contacte între Flynn și alți membri ai Kremlinului. Flynn și afacerile sale internaționale de consultanță se află în atenția procurorului șef Mueller, care a cerut inclusiv Casei Albe informații despre fostul consilier.

Flynn fusese numit cu doar 24 de zile în urmă când s-a văzut nevoit să demisioneze pentru că le-a ascuns adevărul unor înalte oficialități de la Casa Albă, între care vicepreședintele Mike Pence, cu privire la conținutul discuțiilor sale cu Kisliak, care au început înainte de alegeri și s-au prelungit și pe durata perioadei de tranziție.

După cum avea să recunoască însuși Flynn, discuțiile cu Kisliak au inclus teme precum sancțiunile împotriva Kremlinului impuse de președintele Barack Obama cu puțin timp înainte de a părăsi Casa Albă.

Agențiile de informații americane acuză Rusia de imixtiune în alegerile prezidențiale din 2016, în favoarea lui Trump, acuzații pe care Moscova le neagă. Săptămâna trecută, presa americană a relatat că avocații lui Flynn au încetat orice formă de comunicare cu echipa juridică a lui Trump, ceea ce ar putea indica faptul că Flynn este dispus să ajungă la o înțelegere cu procurorii, notează dpa.

Postul CNN a citat o sursă care a declarat că scopul principal al întâlnirii lui Kushner cu anchetatorii a fost acela ca procurorii să se asigure că ginerele lui Trump nu deține informații care l-ar putea exonera pe Flynn.

Kushner, dezvoltator imobiliar însurat cu Ivanka Trump, fiica președintelui american, este consilier prezidențial și a jucat un rol important în campania electorală.