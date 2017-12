Ginnifer Goodwin aşteaptă barza!

Proaspăt logodiţii Ginnifer Goodwin şi Josh Dallas se văd nevoiţi să nu mai aştepte un de zile până la nuntă, pentru că cei doi aşteaptă primul copil. În luna octombrie, cei doi actori, care s-au întâlnit la filmările pentru serialul “Once Upon a Time”, şi-au anunţat logodna, fiind încă de atunci speculaţii că barza le-a notat adresa. În trecut, actriţa a declarat că îşi doreşte o familie numeroasă şi se pare că s-a pus pe treabă. “Vreau trei sau cinci copii, dar am nevoie de o casă mai mare sau de un dulap mai mic. Am 32 de ani şi mă gândesc deja la familie. Dacă s-ar întâmpla chiar acum, ar fi minunat să am un copil. Singura problemă pe care o am cu înaintarea în vârstă nu se referă la carieră, vreau să am cât mai mulţi copii până va mai fi posibil fizic”, declara acum trei ani Ginnifer Goodwin.

Să sperăm că relaţia lor va fi una de durată! Dacă vor ajunge la altar, va fi al doilea mariaj pentru Josh Dallas, de 31 de ani. Acesta a fost căsătorit cu actriţa Lara Pulver între 2007 şi 2011. La rândul său, Ginnifer Goodwin a fost logodită cu actorul Joey Kern şi a avut o relaţie de lungă durată cu Chris Klein după ce acesta a fost părăsit de Katie Holmes.