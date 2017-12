Giorgio Napolitano demisionează din funcţia de preşedinte al Italiei

Preşedintele Italiei, Giorgio Napolitano, şi-a anunţat demisia în discursul de sfârşit de an, justificând decizia prin vârsta înaintată şi cerând continuarea reformelor, informează Corriere della Sera, în ediţia online. "Profit de această ocazie pentru a-mi anunţa demisia, din cauza vârstei înaintate. Nu mai pot ignora semnele de slăbire", a declarat Napolitano, care are 89 de ani. "Vârsta înaintată îşi arată efectele - limitări şi dificultăţi - asupra sarcinilor pe care le are un şef de stat. Reformele trebuie continuate, iar alegerea viitorului preşedinte al Italiei este un test de maturitate pentru clasa politică. Am dat tot ce am avut mai bun în toţi aceşti ani în care am fost şef al statului, în scopul vindecării rănilor care au adus atingere unităţii naţionale", a adăugat Napolitano, care a fost nouă ani preşedinte al Italiei.