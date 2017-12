Gisele Bündchen cântă într-o campanie publicitară

Top-modelul Gisele Bündchen a înregistrat un cover după o piesă celebră a trupei Blondie, care va fi inclus în noua campanie H&M ce promovează colecţia de primăvară-vară 2014 a brandului suedez. Astfel, celebrul model brazilian a înregistrat pentru această campanie o versiune proprie a piesei ”Heart of Glass”, lansată de trupa Blondie în anul 1979. Gisele Bündchen nu se află, însă, la prima colaborare muzicală cu H&M, pentru care a înregistrat un alt cover şi în 2013 - o versiune proprie a piesei ”All Day And All Of The Night”, lansată de trupa The Kinks.

Toate încasările obţinute de comercializarea pe iTunes a acelui cover au fost donate pentru UNICEF. Pentru coverul după piesa trupei Blondie, modelul brazilian a colaborat cu DJ-ul şi producătorul muzical Bob Sinclair. În imaginile care vor însoţi noua campanie a brandului H&M, ce au fost filmate de Lachlan Bailey, Gisele Bündchen a pozat pe ţărmul mării, purtând costume de baie şi rochii spectaculoase din noua colecţie de vară a companiei suedeze. Videoclipul pentru coverul piesei ”Heart of Glass” va fi lansat în luna mai.

Gisele Bündchen, în vârstă de 33 de ani, a fost înlocuită de modelul australian Miranda Kerr în calitate de imagine oficială pentru campania mondială ce promovează colecţia de primăvară-vară 2014 a brandului H&M, însă noua ei colaborare muzicală demonstrează faptul că parteneriatul ei cu compania suedeză nu s-a încheiat deocamdată.