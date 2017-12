Gisele Bündchen rămâne cel mai bine plătit model din lume

Top-modelul brazilian Gisele Bündchen s-a menţinut şi în 2016 pe primul loc în topul Forbes al celor mai bine plătite modele profesioniste din lume. Ea a obţinut, în ultimele 12 luni, venituri totale de 30,5 milioane de dolari.Gisele Bündchen, în vârstă de 35 de ani, câştigă mai mulţi bani decât oricare alt model din lume şi ocupă primul loc în acest clasament începând din 2002. În 2016, a obţinut onorarii importante din contractele semnate cu Chanel, Carolina Herrera şi Pantene.

Pe locul al doilea în clasamentul Forbes se află un alt model brazilian celebru, Adriana Lima, cu venituri de 10,5 milioane de dolari. Devenită celebră în calitate de... înger al casei de modăVictoria's Secret, Adriana Lima a obţinut aceste venituri din contractele cu brandurile Maybelline şi IWC. Kendall Jenner, în vârstă de 20 de ani, ocupă locul al treilea, cu venituri de 10 milioane de dolari, obţinute în urma unor parteneriate încheiate cu Estee Lauder şi Calvin Klein. Modelul Karlie Kloss, în vârstă de 24 de ani, originară din Illinois, ocupă tot locul al treilea, cu venituri de 10 milioane de dolari. Potrivit Forbes, Karlie Kloss a participat în ultimul an la mai multe campanii de promovare decât oricare alt model din clasamentul Forbes. Pe locul al cincilea se află, la egalitate, top-modelul Gigi Hadid şi actriţa şi modelulRosie Huntington-Whiteley, cu venituri de 9,5 milioane de dolari. Gigi Hadid are peste 22 de milioane de fani pe Instagram, iar brandurile cu care colaborează, Maybelline şi Tommy Hilfiger, sunt extrem de dornice să profite de această bază uriaşă de admiratori. Rosie Huntington-Whiteley, care are o relaţie cu actorul Jason Statham, şi-a lansat în 2012 propriul brand de lenjerie intimă, Autograph, care de atunci s-a extins foarte mult şi include în prezent parfumuri, articole vestimentare sportive şi articole de machiaj.

Modelele incluse de editorii de la Forbes în Top 20 au câştigat împreună venituri de 150 de milioane de dolari între 1 iunie 2015 şi 1 iunie 2016. Onorariile lor provin din contracte de promovare a unor produse cosmetice, parfumuri şi prezentări de modă şi au fost estimate în urma unor interviuri cu manageri, agenţi de presă şi directorii unor branduri de modă.