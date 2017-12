Gisele Bundchen, cel mai bogat fotomodel

Gisele Bundchen s-a situat, pentru al patrulea an consecutiv, pe primul loc în topul celor mai bogate manechine din lume, realizat de publicaţia ”Forbes”, după ce a obţinut, anul trecut, venituri de 25 de milioane de dolari. În ciuda crizei economice, top modelele încasează milioane de dolari, iar Gisele Bundchen, Heidi Klum şi Kate Moss rămân manechinele cu cele mai mari venituri. 2009 este pentru al doilea an consecutiv în care cele trei top modele se situează în fruntea acestui top, mai ales pentru că, din cauza crizei economice, specialiştii din industrie nu au vrut să rişte să caute chipuri noi.

Top modelul brazilian Gisele Bundchen, în vârstă de 29 de ani, căsătorită cu starul fotbalului american Tom Brady, mamă a unui băieţel de patru luni, a obţinut, în ultimul an financiar, aceleaşi venituri ca în anul precedent, respectiv 25 de milioane de dolari. Heidi Klum, în vârstă de 36 de ani, mamă a patru copii şi gazda emisiunii de televiziune Project Runway, s-a situat pe locul al doilea, cu venituri de 16 milioane de dolari, ea fiind urmată în top de Kate Moss, în vârstă de 36 de ani, care a avut venituri de nouă milioane de dolari, datorită unor parade de modă, lansării propriei linii de modă şi a unui nou parfum. Un alt top model brazilian, Adriana Lima, în vârstă de 28 de ani, s-a situat pe locul al patrulea, cu venituri de 7,5 milioane de dolari. Modelul olandez Doutzen Kroes, în vârstă de 25 de ani, care a devenit celebră după ce a fost aleasă, în 2005, ”Vogue Model of the Year”, s-a situat pe locul al cincilea, cu şase milioane de dolari.

Singura americancă din top este Carolyn Murphy, în vârstă de 36 de ani, imaginea Estee Lauder, Roberto Cavalli şi Anne Klein. Ea a câştigat, în ultimul an, 3,5 milioane de dolari şi se situează în topul Forbes pe poziţia a zecea. Starul Victoria\'s Secret, Alessandra Ambrosio (5,5 milioane de dolari), rusoaica Natalia Vodianova (5,5 milioane de dolari), situate pe poziţia a şasea, imaginea Lancome şi H&M, Daria Werbowy (4,5 milioane de dolari), situată pe poziţia a opta şi un alt star al Victoria\'s Secret, Miranda Kerr (4 milioane de dolari), iubita lui Orlando Bloom, completează topul 10 al celor mai bogate manechine din lume.