Gisele Bundchen, mamă a doua oară

Top modelul brazilian Gisele Bundchen este din nou însărcinată şi se pregăteşte să devină mamă pentru a doua oară, a anunţat tabloidul american ”US Weekly”. Gisele Bundchen este căsătorită cu jucătorul de fotbal american Tom Brady, cu care are deja un băieţel, Benjamin, născut în decembrie 2009. Primele speculaţii despre noua sarcină a modelului brazilian au apărut după ce Gisele a fost fotografiată la Boston, pe data de 1 iunie, în timp ce purta o bluză largă care îi ascundea formele. Informaţia despre sarcina ei a fost ulterior confirmată de prietenii modelului. Benjamin este primul copil al lui Gisele, în timp ce fotbalistul de la New England Patriots mai are un fiu, John, cu fosta sa iubită, actriţa Bridget Moynahan.

Gisele Bundchen, în vârstă de 31 de ani, s-a căsătorit cu Tom Brady, în vârstă de 34 de ani, în februarie 2009. În mai 2011, Gisele Bundchen s-a situat, pentru al cincilea an consecutiv, pe primul loc în topul celor mai bogate manechine din lume, realizat de publicaţia “Forbes”. Presa internaţională afirmă că modelul brazilian a câştigat, anul trecut, 45 de milioane de dolari, după ce a devenit imaginea oficială a brandului Pantene, în martie 2010.