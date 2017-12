Gisele Bundchen, model cu înclinaţii umanitare

Supermodelul brazilian Gisele Bundchen va purta, în campania de toamnă H&M, piesele vestimentare esenţiale din noul sezon, prezentându-ne un look ferm, feminin, inspirat direct din moda străzii, alcătuit din mantouri funcţionale şi sacouri asortate cu bluze, hanorace şi pantaloni. În premieră mondială, Gisele Bundchen va interpreta şi un cântec, ce va fi lansat odată cu această campanie, în data de 12 septembrie. Cântecul interpretat de Gisele, „All Day And All Of The Night” al trupei The Kinks, va putea fi descărcat gratuit de pe site-ul hm.com, fiind disponibil şi pe iTunes, în scopul strângerii de fonduri pentru UNICEF. Pentru fiecare piesă descărcată de pe iTunes, H&M va dona fonduri pentru a facilita achiziţionarea vaccinurilor pentru copii. „Sunt foarte entuziasmată că voi fi imaginea H&M în această toamnă. Ador look-urile inspirate de moda străzii şi, în plus, prin această campanie putem strânge şi fonduri pentru o cauză bună. Sper ca toată lumea să descarce cântecul interpretat de mine!”, declară Gisele Bundchen, cel mai bine plătit model din lume şi mamă a doi copii.