Gisele Bundchen, noua imagine Chanel No. 5

Fotomodelul brazilian Gisele Bundchen a devenit noua imagine a celebrului parfum Chanel No. 5, în locul lui Brad Pitt, şi a început filmările la o reclamă pentru acest parfum, în regia lui Baz Luhrmann. ”Gisele Bundchen a fost aleasă să reprezinte această marcă pentru frumuseţea ei naturală şi feminitatea ei modernă”, se arată în comunicatul de presă al producătorului francez. Reclama la Chanel No. 5 se filmează la New York. Regizorul australian Baz Luhrmann a mai realizat şi clipurile publicitare pentru celebrul parfum din 2004, când imaginea Chanel era actriţa Nicole Kidman.