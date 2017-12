Gisele Bundchen s-a măritat!

Nu este o regulă ca uniunile dintre vedete să devină neapărat veritabile evenimente mondene, pline de fast şi paparazzi. Există şi cazuri în care viitorii soţi fentează vigilenţa presei şi fac pasul cel mare pe nepusă masă. Este cazul lui Tom Brady şi Gisele Bundchen, care joi seară şi-au jurat iubire veşnică, într-o ceremonie privată ce a avut loc în însorita Santa Monica din California. Cei doi şi-au spus ”Da” la doar cîţiva metri de ocean. Starul NFL şi fotomodelul brazilian s-au prezentat la biserica din Santa Monica în jurul orei 18:00, jumătate de oră mai tîrziu fiind deja soţ şi soţie. La eveniment a participat şi John Edward Thomas, fiul de un an şi jumătate pe care quarterback-ul celor de la New England Patriots îl are chiar cu femeia pe care a abandonat-o pentru a fi cu Gisele Bundchen, actriţa americană Bridget Moynahan. În ceea ce o priveşte pe Gisele Bundchen, aceasta a mai avut relaţii cu actorul Leonardo DiCaprio şi cu surfer-ul profesionist Kelly Slater.

Fotomodelul brazilian conduce clasamentul manechinelor cel mai bine plătite din lume, cu un onorariu estimat între 33 şi 35 de milioane de dolari pe an. Imaginea lui Gisele Bundchen, care are o avere estimată la 150 de milioane de dolari, este a circa 20 de companii, în principal specializate în cosmetice. De exemplu, fotomodelul brazilian a avut un contract de cinci milioane de dolari cu Victoria\'s Secret, care a luat sfîrşit în 2007. Totodată, a fost inclusă în Guinness Book după ce a devenit cel mai bogat top model din lume. De partea cealaltă, Tom Brady are un salariu anual de 26 de milioane de dolari, fiind considerat unul dintre cei mai buni fundaşi americani, a primit titlul de sportivul anului din partea publicaţiei ”Sports Illustrate”, în 2005, dar şi cel de atletul anului, în 2007, din partea Associated Press.