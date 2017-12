Gisele Bundchen, topless la plajă

Top modelul brazilian Gisele Bundchen a fost surprins la plajă purtând doar o pereche de bikini negru cu roz şi ochelari de soare. Fotografia a fost postată pe Twitter, de către stilistul Matheus Mazzafera şi o arată pe Gisele Bundchen stând la plajă pe burtă, ţinând mâinile în faţa sânilor, pentru ca aceştia să nu poată fi văzuţi. Fostul model al campaniei Victoria\'s Secret s-a situat, pentru al cincilea an consecutiv, pe primul loc în topul celor mai bogate manechine din lume, realizat de publicaţia “Forbes”, după ce a obţinut, în ultimul an, venituri de 25 de milioane de dolari. Frumoasa braziliancă în vârstă de 30 de ani, căsătorită cu starul fotbalului american Tom Brady, mamă a unui băieţel de un an şi jumătate, a obţinut, în ultimul an financiar, 45 de milioane de dolari, aproape dublu faţă de anul precedent, când a încasat 25 de milioane de dolari.