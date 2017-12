Gîştele sălbatice din jurul aeroporturilor din New York vor fi eutanasiate

Aproximativ 2.000 de gîşte sălbatice vor fi eutanasiate în apropierea aeroporturilor din New York, o măsură luată cu scopul de a reduce riscurile producerii de accidente aviatice. O aeronavă Airbus a amerizat miraculos în luna ianuarie pe rîul Hudson după ce mai multe gîşte sălbatice au distrus motoarele acesteia. Programul prevede capturarea şi selectarea a 2.000 de palmipede de pe terenurile municipale pe o rază de opt kilometri în jurul aeroporturilor JFK şi LaGuardia, au precizat oficiali din cadrul Primăriei, Departamentului Agriculturii şi aeroporturilor. Alte măsuri vor consta în instalarea în parcuri a unor panouri pentru interzicerea hrănirii păsărilor şi în încercarea de a împiedica adunarea înaripatelor pe Rikers Island, o insulă unde se află un penitenciar, la circa 1,6 kilometri de aeroportul LaGuardia. În ultimii ani, la New York s-au produs 77 de coliziuni între avioane şi gîşte, potrivit Aviaţiei federale, dar nici una nu avut gravitatea accidentului din luna ianuarie. Specialiştii în protecţia mediului estimează că între 20.000 şi 25.000 de gîşte din Canada staţionează în regiunea New York.