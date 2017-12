Giulia nu este încă mulţumită de silueta sa

Cântăreaţa Giulia Anghelescu se declară mulţumită de kilogramele date jos după naştere, însă spune că a rămas cu un strat de celulită cu care va trebui să... lupte bine până să îl elimine. Frumoasa mămică susţine că mai are de dat jos vreo patru kilograme până să se declare total satisfăcută de siluetă. „În afară de cele patru kilograme pe care le mai am de dat jos, nu mi se pare să fi suferit schimbări prea mari. Singurul lucru la care trebuie să lucrez este celulita, însă trece cu o dietă sănătoasă şi cu mult masaj, plus orele pe care mi le petrec cu Antonia în braţe”, a declarat artista.

Giulia nu are motive de îngrijorare, deoarece este considerată una dintre cele mai sexy prezenţe feminine din showbiz-ul autohton. Imaginea sa, de altfel, a contat destul de mult şi în propulsarea ei ca artist pe scena internaţională, chiar şi după ce a suspendat colaborarea cu DJ Project şi a lansat un single solo, „Vorbe goale”, una dintre puţinele piese actuale în limba română cu succes peste hotare.