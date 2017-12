Giulia şi Connect-R prezintă Romanian Music Awards 2010

Giulia, solista de la DJ Project şi Connect-R, vor prezenta Romanian Music Awards 2010. Cea de-a opta ediţie a competiţiei aduce, pe 10 iulie, la Craiova, cele mai importante nume ale industriei muzicale româneşti. „Mă simt onorată că am fost invitată de Music Channel să prezint Romanian Music Awards. Mă bucur foarte mult că îl am pe Connect-R în calitate de co-prezentator. Deşi am mari emoţii, pentru că nu am mai prezentat un astfel de eveniment, sunt convinsă că o să iasă totul foarte bine”, a mărturisit cântăreaţa. Anul acesta, trupa DJ Project este nominalizată la secţiunea Best Group, cu piesa „Nu”.

Rolul de prezentator al evenimentului i-a fost atribuit lui Connect-R, cântăreţul care a reuşit să cucerească multe topuri de specialitate cu piesele sale. El este nominalizat la trei secţiuni ale concursului: Best Male, Best Dance şi Best Song. Cei mai buni artişti şi cele mai bune piese ale ultimului an au intrat în concurs la categoriile care pot fi votate pe site-ul Music Channel, 1music.ro, până la data de 10 iulie.