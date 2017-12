Gladiatori doar o repriză...

Baschet Club Athletic Constanța a înregistrat sâmbătă, chiar pe teren propriu, prima înfrângere din acest sezon al Ligii 1 de baschet masculin. Într-un meci jucat în Sala Sporturilor din Constanța, cotat ca derby al Grupei a 4-a, formația constănțeană a cedat neașteptat în fața echipei CN „Aurel Vlaicu” București, scor 69-74 (45-24). Rezultatele parțiale pe sferturi au fost 19-13, 26-11, 19-26 și 5-24.

În disputa directă a echipelor departajate de un singur punct în ierarhia grupei, gazdele au început excelent și, după un start lansat (9-1), în sfertul al doilea jucătorii antrenați de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici au „defilat”! Însă, văzându-se probabil cu sacii în căruță, baschetbaliștii constănțeni au risipit incredibil un avans care înainte de pauză a fost chiar și de 23 de puncte! Au urmat un sfert al treilea dominat de oaspeți și un al patrulea catastrofal pentru Athletic, care nu a mai înscris decât 5 puncte!!!

Bucureștenii, cu americanii Jackson (33 de puncte) și Mack (22 de puncte) trăgând echipa după ei, au obținut o victorie nesperată după cum s-au desfășurat lucrurile în prima repriză și i-au egalat pe constănțeni în ierarhia Grupei a 4-a. În tur, Constanța s-a impus cu 92-86, astfel că, dacă Athletic și Vlaicu vor încheia la egalitate de puncte, formația de pe litoral este avantajată de rezultatele directe.

Punctele formației constănțene au fost realizate de Jeremi Booth 20 (2x3), Mario Takacs-Sixt 12 (4x3), Adrian Trandafir 8 (2x3), Alexandru Deconescu 8, Alexandru Liță 6, Andrei Șerban 5, Andrei Oprean 4, Sergiu Ursu 4 și Vladimir Mihai 2. A mai jucat: Cătălin Miloș. Rezerve neutilizate: Andrei Bercea, Alexandru Unitu.

„Este meteahna noastră, a românilor, să ne vedem câștigători înainte de a se termina meciul. Cred că asta s-a întâmplat în sfertul al treilea, în care i-am lăsat pe adversari să reintre în joc. Practic, pe greșelile noastre am pierdut partida. Este și vina mea pentru modul în care am abordat sfertul al treilea”, a declarat Alexandru Olteanu, antrenor principal la BC Athletic Constanța.

„Nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat, de ce am căzut așa. Am avut, cred, vreo șapte minute în care nu am dat niciun coș. Ei au alergat mult, au recuperat sub ambele panouri mai mult decât noi. Probabil a fost și o cădere fizică, altă explicație nu găsesc. Posibil ca, după șase victorii la rând, să fi intrat pe teren prea siguri pe noi. Pe final am ratat multe aruncări libere și asta ne-a costat”, a spus jucătorul Adrian Trandafir.

Alte rezultate din etapa a 7-a: Politehnica II Iași - Rapid București 68-80; Phoenix II Galați - BCM U. FC Argeș II Pitești 84-98.

În clasament conduce BC Athletic Constanța, cu 13 puncte din 7 jocuri, urmată de CN „Aurel Vlaicu” București 13p/7j, Rapid București 11p/7j, Politehnica II Iași 10p/8j, BCM U. FC Argeș II Pitești 9p/7j și Phoenix II Galați 7p/6j. În clasament este inclus și rezultatul unui meci jucat în devans: Iași - Pitești 111-50 (etapa a 8-a).

Meci amânat din etapa a 2-a: BCM U FC Argeș II Pitești - Phoenix II Galați (11 decembrie, ora 11.00).

Citește și:

Prima sută a sezonului pentru BC Athletic Constanța

BC Athletic Constanța își continuă seria de victorii

BC Athletic va juca două meciuri oficiale în două zile consecutive