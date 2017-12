Staţiunea Mamaia a devenit, în această vară, mai mult ca oricând, capitala modei româneşti, aproape fiecare weekend la malul mării stând sub semnul petrecerilor şi al prezentărilor de succes organizate de Cătălin Botezatu. Cel mai cunoscut designer român, atât în ţară, cât şi în străinătate, îi invită din nou pe iubitorii modei, în această vineri, la clubul Summer Crush din Mamaia, pentru a se distra împreună la „Glamour Night by Cătălin Botezatu”. Este un party la care toţi cei care doresc să intre, pentru câteva ore, în atmosfera fascinantă creată de celebrul creator de modă, sunt aşteptaţi să vină îmbrăcaţi cu cele mai încântătoare ţinute şi accesorii din garderobă. Petrecerea va fi urmată, a doua zi, de un „Fashion Show by Cătălin Botezatu”, care va avea loc la Crush Beach din Mamaia, locaţie aflată chiar în faţa clubului Summer Crush. Cele două evenimente prezentate de Cătălin Botezatu sunt o avanpremieră la Fashiontv Summer Festival, care va avea loc la sfârşitul lunii iulie, la Grand Rex Hotel Mamaia. Din acest an, cunoscutul club din Mamaia s-a asociat cu Cătălin Botezatu, care va patrona o serie de evenimente de înaltă clasă, care se vor desfăşura atât în club, cât şi pe plajă. „Ne dorim ca prin asocierea cu Cătălin Botezatu, cel mai emblematic creator de modă din ţara noastră, să creăm o serie de evenimente, care sunt sigură că vor rămâne în memoria clienţilor noştri ca momente de referinţă pentru mulţi ani de acum încolo”, a declarat Mirela Matichescu, managing partner al Summer Crush Mamaia. Programată să se desfăşoare în deja tradiţionala locaţie Grand Rex Hotel din Mamaia, între 30 iulie şi 1 august, ediţia 2010 a Fashiontv Summer Festival va fi şi primul eveniment din România dedicat marilor designeri internaţionali Dior, Valentino şi Alexander McQueen. Astfel, fiecare dintre cele trei zile ale Fashiontv Summer Festival va purta amprenta celebrilor creatori prin prezentări de modă, filme de prezentare a carierei lor şi momente speciale marca Fashiontv. Alături de numele internaţionale, prezentările de modă vor fi semnate de designeri români de succes precum Cătălin Botezatu, Mihai Albu, Laura Olteanu, Clara Rotescu şi Ersa Atelier. Alţi invitaţi pregătiţi să ofere show-uri speciale sunt: Ego Men\'s Fashion Concept, Izabela şi Cristiana Purdescu, Insolito, Princess by Ana Radu, Belgravo, Wanda\'s Dream. Mengotti, un nume foarte cunoscut în România şi Italia, va încânta publicul de pe litoral cu piese vestimentare ale marilor case de modă internaţionale. Invitaţii speciali ai Fashiontv Summer Festival 2010 sunt Valeria Marini şi designerul internaţional de origine greacă ale cărui creaţii celebrează feminitatea într-o viziune avangardistă, Christoforos Kotentos.