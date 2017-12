Glenn Close, Noomi Rapace şi Willem Dafoe, în România la filmări până la sfârşitul lunii noiembrie

Filmările pentru thrillerul SF "What Happened to Monday?", în care joacă Glenn Close, Noomi Rapace şi Willem Dafoe, care au loc în România, se vor încheia la sfârşitul lunii noiembrie, a declarat Bogdan Moncea, directorul de marketing al Castel Film. „Suntem în plină producţie. Filmările, pe care le-am început de aproximativ o lună, se vor încheia la finalul lunii noiembrie”, a declarat acesta, menţionând că, în prezent, dintre cei trei actori străini doar Noomi Rapace şi Willem Dafoe se află pe platourile de filmare româneşti. "Din a doua jumătate a lunii octombrie, ne vom stabili la Bucureşti, până atunci vom filma în diverse locuri din apropiere, în studiourile Castel şi prin ţară", a mai spus Bogdan Moncea.

În "What Happened to Monday?", Noomi Rapace joacă rolurile a şapte surori identice care trăiesc într-un stat unde este adoptată politica familiei cu un singur copil, astfel încât fetele sunt nevoite să îşi asume aceeaşi identitate în public. Botezate de tatăl lor după zilele săptămânii, lucrurile merg bine până într-o zi când Luni (Monday, n.r.) nu se mai întoarce acasă. "Filmul oferă unica ocazie pentru un actor să joace rolurile a şapte personaje", a declarat regizorul Tommy Wirkola, citat de Variety.com. "Nu este doar o provocare tehnică, dar este o ocazie de a face ceva nou în film, ceva proaspăt, ceea ce este rar în zilele noastre", a adăugat regizorul, cunoscut publicului pentru lungmetrajul "Hansel şi Gretel: Vânătorii de vrăjitoare/ Hansel & Gretel: Witch Hunters" (2013).

Actriţa Noomi Rapace a devenit cunoscută pe plan internaţional graţie personajului Lisbeth Salander din trilogia cinematografică "Millenium", realizată pe baza cărţilor scrise de Stieg Larsson. Ulterior, actriţa suedeză s-a remarcat în alte producţii cinematografice bine primite de criticii de specialitate şi de public, precum "Sherlock Holmes: Jocul Umbrelor" (2011), de Guy Ritchie, şi "Prometheus" (2012), de Ridley Scott.

Pentru rolul din serialul "Damages", Glenn Close a câştigat două premii Emmy şi un Glob de Aur. Cu o filmografie deosebit de bogată, artista a fost recompensată de-a lungul anilor cu alte două Globuri de Aur şi a fost de şase ori nominalizată la premiile Oscar, actriţa fiind celebră pentru roluri precum cele din "Atracţie fatală/ Fatal Attraction" (1987), "Legături periculoase/ Dangerous Liaisons" (1988), "Misterul familiei Bülow/ Reversal of Fortune" (1990) şi "101 dalmaţieni/ 101 Dalmatians" (1996). În prezent, Glenn Close, în vârstă de 68 de ani, filmează pentru un alt thriller/horror, "She Who Brings Gifts", în regia lui Colm McCarthy, din distribuţia căruia face parte şi actriţa română Anamaria Marinca, peliculă urmând să fie lansată în 2016.

Willem Dafoe - nominalizat de două ori la premiile Oscar, pentru rolurile din "Plutonul/ Platoon" (1986), de Oliver Stone, şi "Umbra vampirului/ Shadow of the Vampire" (2000) - a jucat în peste 80 de filme, remarcându-se în multe pelicule apreciate de critici şi de public, precum "The Grand Budapest Hotel" (2014), de Wes Anderson, "Anticristul/ Antichrist" (2009), de Lars von Trier, "Pacientul englez/ The English Patient" (1996), de Anthony Minghella, "Viaţa de noapte/ Light Sleeper" (1992), de Paul Schrader, şi "Ultima ispită a lui Iisus/ The Last Temptation of Christ" (1988), de Martin Scorsese. Starul american va putea fi văzut, la sfârşitul acestui an, în lungmetrajul "My Hindu Friend", de Hector Babenco, iar, în 2016, vocea sa va da viaţă pe marile ecrane personajului Gill din filmul de animaţie "Finding Dory", continuarea lungmetrajului de succes "Finding Nemo".