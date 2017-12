Glenn Hoag antrenează în paralel ACH Volley Bled şi naţionala Canadei

Turneul de la Constanţa a prilejuit reîntîlnirea dintre ultimii doi selecţioneri ai naţionalei de volei masculin a Canadei, Stelio De Rocco şi Glenn Hoag. Actualul antrenor al Tomisului a plecat în vara anului 2006 la echipa italiană Volley Tonno Callipo Vibo Valentia, iar după un an a venit la Constanţa, locul său la cîrma reprezentativei “Frunzei de arţar” fiind preluat de Hoag, aflat acum la ACH Volley Bled. „Am semnat pe două sezoane cu Bled, însă vara, cînd jucătorii sînt în vacanţă, voi reveni la naţionala Canadei”, a declarat Hoag. Ca jucător, a evoluat pe postul de centru şi a fost component al echipei naţionale între 1981 şi 1986. A evoluat la JO de la Los Angeles 1984 (locul 4 - cel mai bun rezultat din istoria naţionalei canadiene) şi CM din Argentina 1982 (locul 11), la Cupa Mondială şi în multe alte turnee internaţionale. A jucat în Italia între 1984 şi 1986, la echipa Santa Croce, fiind declarat în primul sezon cel mai bun jucător la blocaj din A1, apoi a petrecut patru ani în Franţa, la Frejus (a cucerit trei titluri şi trei Cupe ale Franţei), reuşind să dispute o finală de Cupa Campionilor Europeni, pierdută în 1990, la Amsterdam, 2-3 cu Philips Modena. Au urmat un an la Lyon, încă unul în Italia, apoi la Paris Volley şi s-a retras în 1993. „După ce am renunţat la volei, am început să fac cursuri de antrenor şi am pregătit echipa Universităţii Sherbrooke (Quebec, Canada). După ce am studiat mult şi m-am perfecţionat în meseria de antrenor, în 1999 am semnat cu Paris Volley, unde am stat patru ani. În 2003 am revenit în Canada, la Universitate, iar din 2006 sînt la naţională”, a rezumat Hoag cariera sa de antrenor. De departe, cele mai bune rezultate le-a înregistrat la cîrma echipei din Paris: a cucerit Cupa Cupelor şi Supercupa Europei în 2000, Liga Campionilor în 2001, patru titluri naţionale (2000-2003) şi Cupa Franţei în 2000 şi 2001. Cu tripla din 2001 (titlu naţional, Cupa Franţei, Liga Campionilor), Hoag şi Paris Volley au intrat în istoria voleiului francez. În paralel cu postul de antrenor principal la Paris Volley, Hoag a fost şi secund la naţionala Franţei, cu care a cucerit medalia de bronz la CM 2002.

„De ce am ales Bledul? Pentru că joacă în Liga Campionilor, acolo unde sînt cele mai bune echipe din Europa. Am mai fost solicitat de Roma Volley şi de un club din Rusia, dar mi-a plăcut provocarea de a conduce un grup cum este cel de la campioana Sloveniei. Mă aştept la un sezon dificil, pentru că nivelul de joc în Ligă este foarte înalt. Clubul este foarte bine structurat, foarte bine organizat, lotul este valoros, au şi un centru de juniori competitiv. Turneul de la Constanţa mi-a oferit şansa de a vedea întreaga echipă la joc, pentru că pînă acum internaţionalii au avut meciuri cu selecţionata Sloveniei şi i-am văzut doar la TV. Practic, eu am antrenat doar şase-şapte jucători, pentru că americanul Thomas şi canadianul Cundy au fost şi ei la echipele naţionale. Am un lot valoros, care va fi însă greu de condus, pentru că sînt mulţi jucători buni şi concurenţa pe posturi va fi mare. Din ce am văzut în turneul de la Constanţa, mă bucur pentru că servim şi blocăm foarte bine, iar cînd vom îmbunătăţi şi relaţiile de joc, totul va fi în regulă.” La Cupa “Mării Negre” 2008 a evoluat şi un voleibalist canadian, Paul Duerden, de la Arkas Izmir, jucător pe care atît De Rocco, cît şi Hoag l-au selecţionat în lotul naţional. „Pe Duerden l-am avut la echipa naţională, însă acum nu mai este în lot. Avem doi tineri talentaţi pe postul său, dar nu se ştie dacă în viitor nu va fi convocat din nou. Este un om şi un jucător extraordinar, ideal pentru orice antrenor. Este uşor de antrenat, dă întotdeauna totul pe teren, este mereu concentrat, duce o viaţă particulară exemplară, ce mai, este un profesionist adevărat. M-a bucurat enorm revederea cu el şi regret că nu am avut destul timp să mai vorbim.” Puteţi fi adversari mîine (n.r. - sîmbătă), în finala turneului! „Da, aşa e, dar mai întîi trebuie să cîştigăm acest meci!”, a încheiat, rîzînd, Hoag. (n.r. - interviul a fost realizat înaintea meciului de vineri seară, cu Lukoil Burgas).