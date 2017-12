GLOBALIZAREA, NAŢIONALIZAREA ŞI POLITIZAREA…

Despre globalizare, ca fenomen geopolitic şi economic, aţi auzit în ultimii ani, despre a doua naţionalizare a caselor, respinsă de Băsescu, am scris în ultimele săptămîni de vreo două ori, iar despre politizarea vieţii noastre cotidiene, cu scopuri electorale, vorbim zilnic. Să le luăm pe rînd, fără să ne pierdem în amănunte!

Despre globalizare se spune că ar fi un proiect francmasonic, ca şi fondarea Uniunii Europene, de altfel, ce urmăreşte controlul politic şi economic mondial prin intermediul faimosului şi misteriosului „Club Bilderberg”, care are întîlniri anuale la care participă nu doar cei mai importanţi şefi de state, ci şi cei mai bogaţi oameni ai planetei. Dar globalizarea are şi efecte colaterale, negative sau pozitive, care ajung pînă la nivelul percepţiei noastre cotidiene. Fără presiunea globalizării nu s-ar fi prăbuşit comunismul, ceea ce ne-a schimbat viaţa radical! Fără globalizare, nici Dinu Patriciu nu putea să-şi vîndă compania Rompetrol, după ce a listat-o la bursa din New York, devenind cel mai bogat român, nici ţiganii autohtoni n-ar mai fi apucat să ne facă de rîs în Italia…

Un efect pervers şi de lungă durată al globalizării, petrecut în România după căderea lui Ceauşescu, a fost crearea unei caracatiţe politico-economice alcătuită din foşti securişti, activişti de partid de pe vremuri şi alţi oportunişti, care s-au îmbogăţit prea repede după Revoluţie. Între aceştia a intervenit, la un moment dat, un acord de tip mafiot, prin care, în manieră transpartinică, au fost monopolizate puterea politică, resursele economice şi justiţia. „Regia de montaj” a fost atît de bună încît au reuşit să se facă necesari pentru NATO, dar au păcălit şi UE, care ne-a primit în rîndurile sale, descoperind prea tîrziu că „statul de drept” încă nu funcţionează în România. Ultima problemă mare a „băieţilor deştepţi” a rămas îndoparea clasei politice cu case şi manipularea maşinăriei de vot pe care o reprezintă chiriaşii. Aşa s-a născut „cea de a doua naţionalizare”… Dacă actuala caracatiţă va reuşi să impună această lege respinsă de preşedinte vom fi martorii unui eveniment istoric, despre care se va scrie în manuale peste două decenii.

În fine, politizarea vieţii noastre de zi cu zi are mai multe scopuri şi strategii. Mai întîi, într-o manieră intelectuală parşivă, urmăreşte să ne facă să credem că „istoria” (nu cei care o fac!) îi „bate” şi pe politicieni, şi pe proprietari, şi pe oamenii de afaceri, dar şi pe chiriaşi. În al doilea rînd, s-a reuşit eliminarea din procesul de votare la viitoarele alegeri a circa 2 milioane de emigranţi, deoarece se ştie în ce direcţie votează ei. În al treilea rînd, politizarea cotidiană are drept scop să ne facă să credem că toţi ne vor binele, deci trebuie să-i votăm oricum, indiferent pe cine, fiindcă tot nu contează ce partid ajunge la putere.

Ca epilog, acest fenomen numit politizare vrea să ascundă faptul că în România cetăţenii nu sînt egali în faţa legii, dar vrea să ne şi convingă că realităţile istorice descrise în acest editorial sînt minciuni de presă…