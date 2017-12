Glonţul care se autodistruge pentru a proteja civilii, brevetat în SUA

US Army a brevetat un model de glonţ care se autodistruge, într-o încercare de a reduce victimele civile, în contextul în care, de multe ori, gloanţele care ratează ţinta ajung să ucidă civili, iar armata SUA speră ca noul model să reducă semnificativ aceste cazuri în viitor, informează Go4it. Conceptul de glonţ brevetat de US Army are rază scurtă de acţiune şi este capabil să se autodistrugă. Dacă, după o anumită distanţă, proiectilul nu loveşte nimic, explodează. Această muniţie este utilă în confruntările din oraşe, acolo unde probabilitatea ca gloanţele rătăcite să lovească civili este mai mare şi unde nu este necesar ca acestea să ajungă la distanţe mari. Glonţul are calibrul 50 şi are potenţialul de a produce răni grave. Proiectilul dispune de o încărcătură pirotehnică ce se aprinde după ce pleacă de pe ţeava armei. După ce parcurge o anumită distanţă, se autodistruge. Însă acest nou tip de glonţ nu va intra prea curând în producţie, deoarece finanţarea pentru proiect a fost momentan suspendată. Totuși, conceptul ar putea inspira alţi producători de armament să dezvolte muniţie similară, scrie Go4it.

Potrivit Watson Institute, doar în primul trimestru din 2015 au murit peste 210.000 de civili în conflictele armate din Irak, Afghanistan şi Pakistan. Cifra este mult mai mare, dacă luăm în calcul şi războaiele din Siria şi Yemen.