Gloria Mihu, în finală la Piteşti

Jucătoarea constănţeană de tenis Gloria-Ioana Mihu (Tenis Club Idu Mamaia, antrenor Damian Petcu) s-a calificat în finala turneului din cadrul Circuitului Naţional al Federaţiei Române de Tenis rezervat junioarelor sub 12 ani, care are loc la Tenis Club AS din Piteşti. Cap de serie nr. 2, Mihu a acces direct în turul secund, trecând apoi de Sara Voicu (Triumf 2000 Craiova), cu 6-0, 6-3, de Maria Gândac (CSM Slobozia), cap de serie nr. 7, cu 6-2, 6-2, şi de Maria Neagu (Olimpia Bucureşti), cap de serie nr. 6, cu 6-2, 6-1, şi se va lupta pentru trofeu cu principala favorită a turneului, Andreea Velcea (Sport 4 Fun Timişoara). În întrecerea juniorilor, Sebastian Gima (LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa, antrenor Daniel Dragu) s-a oprit în semifinalele, după ce i-a depăşit pe Ioan Carp-Cărare (CS Axis), cap de serie nr. 5, cu 6-3, 6-3, pe Andrei Gaiţă (TC Enache), cu 6-2, 6-2, şi pe Ştefan Andreescu (CSM Slobozia), cap de serie nr. 4, cu 6-1, 6-4, dar a pierdut în penultimul act în faţa lui Mihai Marinescu (TS Ploieşti), cap de serie nr. 2, cu 6-3, 6-3.

ÎNVINŞI ÎN SEMIFINALE. Cei doi tenismeni constănţeni calificaţi în semifinalele turneului din cadrul Circuitului Naţional al Federaţiei Române de Tenis Cupa “Daimon”, rezervat juniorilor sub 14 ani, care are loc în această săptămână la Bucureşti, au ratat prezenţa în ultimul act al competiţiei. Astfel, Alexander Gima (LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa, antrenor Daniel Dragu), cap de serie nr. 4, a cedat în disputa cu principalul favorit al întrecerii, Ioan Luca Vidan (Tenis Prim Bucureşti), fiind învins cu 6-0, 6-0, în timp ce Adrian Gabi Boitan (Tenis Club Idu Mamaia, antrenor Damian Petcu), cap de serie nr. 3, a pierdut întâlnirea cu favoritul nr. 2, Valentin Popescu (TC Ilie Năstase), cu 4-6, 3-6.