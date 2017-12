Gloria...Viitorului poate continua la Buzău !

Pentru prima oară în acest sezon, Viitorul Constanţa poate obţine al patrulea rezultat pozitiv la rând. Întâlnirea de la Buzău, cu Gloria din localitate, este una de “care pe care“, buzoienii fiind redutabili pe teren propriu, în timp ce Viitorul se poate lăuda că a obţinut şapte puncte în cele cinci deplasări de până acum. „Este foarte important pentru noi să câştigăm cele trei puncte puse în joc. Sper să facem cât mai puţine greşeli în apărare, aşa cum s-a întâmplat în deplasarea cu Dinamo II, iar prin forţa grupului să câştigăm o nouă partidă. Am încredere în potenţialul jucătorilor şi în entuziasmul de care dau dovadă în ultima vreme. Toţi jucătorii din lot au demonstrat că ne putem baza pe ei în orice meci. Mă aştept ca cei pe care îi voi trimite pe teren să-şi facă datoria. Trebuie să avem o mentalitate de învingător, iar acest lucru nu se poate realiza decât prin victorie. Cred că am început să devenim mai omogeni, dar mai este nevoie de timp. Este un alt nivel în Liga a 2-a, sunt mulţi jucători noi şi integrarea nu este uşoară. Acum vom întâlni un adversar bun, care pune probleme. Un succes ne-ar consolida poziţia în partea superioară a clasamentului“, a declarat antrenorul Cătălin Anghel. Nici în această partidă pentru Viitorul nu vor putea evolua Posteucă şi Vlas, ambii fiind în continuare în recuperare după accidentări. În plus, atacantul Aurelian Chiţu se confruntă şi el cu probleme medicale, însă se speră ca să fie refăcut până la ora meciului. Echipa probabilă a Viitorului: C. Popa - Ninu, M. Rusu, Larie, Renţea - Cârstocea, Păcuraru, Cristocea - R. Lupu, Hertu, A. Chiţu.