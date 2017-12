Glorya a lansat un clip extrem de sexy

Constănţeanca Glorya a lansat recent, pe internet, clipul piesei „Casi, Casi”, considerat drept unul dintre cele mai „provocatoare” videoclipuri lansate în România în acest an, cu multe domnişoare extrem de sexy, o parte fiind foşti „iepuraşi” Playboy. Piesa are mari şanse să devină hit la final de an, iar în acest sens, probabil că materialul video va avea un rol semnificativ.

Artista spune că este prima ei piesă în stil reggaeton, în limba spaniolă, iar filmările au reprezentat o adevărată aventură. „Totul s-a întâmplat relativ repede, deoarece am lansat videoclipul la două săptămâni de la lansarea piesei pe YouTube. Am fost prinsă în faza de recuperare după o operaţie de deviaţie de sept şi, nefiind complet recuperată, chipul meu prezenta încă tumefieri care, din cauza frigului, s-au accentuat. Ne-am amuzat foarte mult pe această temă. Ştiam că în această situaţie nu pot să fiu personajul principal şi am ales să maschez acest lucru prin apariţia frumoaselor domnişoare”, a declarat Glorya.

Filmările au avut loc în studiourile Media Pro din Buftea, regia poartă semnătura binecunoscutului regizor Alex Ceauşu, iar materialul video a strâns 80.000 de vizualizări în două zile de la lansare.