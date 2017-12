Divizia sud-coreeană a companiei americane General Motors Co., GM Daewoo Auto & Technology Co a anunţat că îşi schimbă numele în GM Korea şi va vinde majoritatea maşinilor sale sub brandul Chevrolet. Schimbarea numelui companiei va avea loc până pe 31 martie. Consiliul de directori GM Daewoo a aprobat, ieri, această decizie. Constructorul auto consideră că schimbarea de nume va fi în concordanţă cu toate operaţiunile regionale ale GM. O serie de vehicule, inclusiv Alpheon, un sedan de talie mare, nu vor fi vândute sub brandul Chevrolet. GM Daewoo, al treilea producător auto din Coreea de Sud, după Hyundai Motor Co. şi Kia Motors Corp., a vândut 751.453 vehicule, anul trecut, 83% din acestea fiind exportate. GM Daewoo a fost creat după ce GM a preluat Daewoo Motor Co., divizia auto a grupului Daewoo. Grupul Daewoo a fost desfiinţat în anul 1999.