Go to Berlin ajunge în Anglia

Trupa de rock alternativ „Go to Berlin” se va lansa pe piaţa muzicală internaţională, devenind prima formaţie de rock din România care semnează cu o casă de discuri din Anglia. ţara insulară. Lockjaw Records, cea care a promovat celebra trupă „Muse”, se ocupă de turneul pe care „Go to Berlin” îl are planificat pentru luna septembrie. Prin acest concert, formaţia românească doreşte să devină cunoscută publicului britanic şi să îşi lanseze albumul intitulat „Just a Band”, care conţine cinci piese.

Trupa a fost înfiinţată în urmă cu doi ani, a suferit schimbări de line-up şi a susţinut numeroase concerte. A abordat stilul indie/rock, iar acum, cei patru membri sînt preocupaţi de turneul din Anglia, dar şi de videoclipul pe care intenţionează să îl filmeze la sfîrşitul verii.