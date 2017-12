„Go To Berlin” şi „Persona”, la „UnderLondon Fest 2008”

Seria de evenimente UnderLondon continuă, în această toamnă, cu festivalul „UnderLondon Fest 2008”. Avînd drept „capete de afiş” trupele „Robots in Disguise” şi „Trash Fashion” din Marea Britanie, programul festivalului va fi completat de două grupuri româneşti: „Go To Berlin” şi „Persona”. „UnderLondon Fest 2008” va avea loc în zilele de 13 şi 14 noiembrie, la Bucureşti şi Timişoara. „Robots in Disguise” şi „Trash Fashion” vor concerta în cadrul ambelor zile de festival, în prima zi fiindu-le alături „Go to Berlin”, iar „Persona” va da startul zilei următoare.

Biletele pentru „UnderLondon Fest” costă 20 de lei şi pot fi achiziţionate din reţeaua magazinelor Diverta sau online, de pe site-ul www.myticket.ro. În seara evenimentului, la intrare, tichetele vor costa 25 de lei.