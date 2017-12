Goana după facultate!

Chiar dacă promovabilitatea mică de la Examenul de Bacalaureat din vară (44,26%) a dat naştere unui val de speculaţii potrivit cărora facultăţile vor fi goale în acest an universitar, debutul sesiunii de admitere la instituţiile de învăţământ superior din ţară a dovedit că aceste temeri sunt neîntemeiate. La nivelul celei mai mari instituţii de învăţământ din judeţ, Universitatea „Ovidius” Constanţa, în primele trei zile de înscrieri (16, 17 şi 18 iulie) au fost depuse 2.473 dosare, în condiţiile în care, pentru anul universitar 2012-2013, sunt oferite 5.472 de locuri, din care 1.300 de locuri fără taxă (18 pentru candidaţi de etnie romă). Cu alte cuvinte, dacă luăm în calcul numărul de dosare, în acest moment 45,19% din totalul locurilor sunt ocupate, în timp ce, dacă punem la socoteală numai locurile fără taxă, deja este o concurenţă de 1,9 candidaţi pe loc. Pentru a fi siguri că nu vor rămâne pe dinafară şi că prind un loc la o facultate, mulţi candidaţi au ales să-şi depună dosarul la cât mai multe facultăţi. „Mi-am depus dosare la Medicina Dentară, la Informatică şi la Geografie. Sunt domenii care îmi plac şi pe care le consider de viitor, mai ales primele două specializări. Geografia am ales-o doar pentru că îmi place. Dacă voi intra la toate trei îmi va fi foarte greu să mă decid”, a declarat Eliza Litu, absolventă a Colegiului Naţional „Mihai Eminescu„ din Constanţa.

CANDIDAŢI DIN TOATĂ ŢARA Nu doar absolvenţii liceelor constănţene şi-au îndreptat atenţia către Universitatea „Ovidius”. Absolventă a Liceului Teoretic „Paul Georgescu” din Ţăndărei, Cătălina Drăgan a venit la malul mării pentru a se înscrie la specializarea Contabilitate a Facultăţii de Ştiinţe Economice. „Am ales contabilitatea pentru că îmi place matematica: am luat 9,65 la această disciplină la Examenul de Bacalaureat. În plus, după finalizarea cursurilor, îmi pot găsi mai uşor un loc de muncă”, a spus Cătălina. Potrivit rectorului universităţii constănţene, prof. univ. dr. ec. Tiberius Epure, o statistică reală a candidaţilor înscrişi în noul an universitar va putea fi realizată abia după perioada de înmatriculare. „Sunt mulţi candidaţi care şi-au depus mai multe dosare la mai multe facultăţi din cadrul universităţii sau chiar la facultăţi din alte judeţe. După admitere, ei vor decide la care vor să rămână şi se vor înmatricula. Abia atunci vom şti sigur câţi noi studenţi vom avea. Oricum, din datele primelor zile de înscriere nu se observă o scădere a numărului de candidaţi, aşa cum se preconiza. Cred că au de suferit, la acest capitol, facultăţile mici şi cele private”, a spus prof. univ. dr. ec. Epure. Şi la nivelul Universităţii Maritime Constanţa (UMC) locurile puse la dispoziţia candidaţilor se ocupă în ritm rapid. „În primele două zile de înscrieri s-au depus aproape 400 de dosare, în condiţiile în care avem 1.000 de locuri scoase la concurs. Cei mai mulţi candidaţi au optat pentru specializările de marină”, a declarat prorectorul UMC, prof. univ. dr. ing. Cornel Panait.