Goana după rechizite

Noul an şcolar se apropie cu paşi repezi. Şi, pentru că nu este bine să fii prins nepregătit, zeci de părinţi au ieşit din case şi au luat drumul magazinelor, în căutarea celor mai bune rechizite şcolare, dar şi a celor mai bune preţuri. Ca în fiecare an, unităţile comerciale şi-au umplut rafturile cu zeci de rechizite, pentru orice buzunar. Pentru părinţii care vor să fie siguri că au nimerit cea mai bună ofertă, cel mai indicat loc de cumpărături sunt supermarket-urile. Aici, un penar neechipat poate costa între 8 lei şi 56 de lei, în funcţie de model (penarele Barbie, aflate în topul preferinţelor fetiţelor care intră în clasa I sau la grupa pregătitoare, costă 43 de lei). Pentru că un penar gol nu foloseşte la nimic, părinţii trebuie să se gândească şi la creioane, pixuri, stilouri şi alte asemenea articole fără de care un şcolar nu se poate numi şcolar. Preţul creioanelor variază de la 2 lei, la 7 lei (calitate, număr etc.), în timp ce un stilou costă între 10 şi 41 de lei. Dacă punem la socoteală şi radierele (al căror preţ variază între 0,5 lei şi 3 lei), un penar complet echipat poate costa chiar şi 100 de lei (asta dacă nu alegeţi variantele mai ieftine, caz în care ar trebui să plătiţi în jur de 20 lei).

După ce penarul a fost umplut, este timpul pentru achiziţionarea caietelor. Cele mai ieftine costă doar 1,20 lei, în timp ce pentru caietele Barbie, Hannah Montana Cars, Spiderman etc. – preferatele celor mici - părinţii trebuie să scoată din buzunar chiar şi 3 lei. Pentru zece caiete cumpărate, preţul variază între 12 şi 30 de lei. Dacă adunăm şi penarul, până acum, bugetul familiei unui singur viitor şcolar s-a micşorat cu 32, respectiv 130 de lei.

PREŢURI MAI MICI Inventarul niciunui elev nu este complet fără bloc de desen, acuarele şi creioane colorate. Dacă preţul unui bloc de desen variază între 1,6 lei şi 13 lei, şi vor fi cumpărate cinci blocuri de desen, atunci părinţii se vor mai despărţi de 8, respectiv 65 de lei. Acuarelele costă între 6 lei şi 28 de lei, pensulele costă între 2 lei şi 59 de lei, iar preţul creioanelor colorate variază între 5 lei şi 19 lei. Până în acest moment, suma totală cheltuită pentru echiparea unui şcolar a ajuns la 53 de lei (varianta ieftină) sau 249 de lei în cazul variantei „de lux” (de aproape şase ori mai mult decât varianta ieftină). În cazul în care copiii mai au ghiozdanul de anul trecut şi îl pot purta, părinţii vor putea răsufla uşuraţi, în caz contrar, însă, aceştia vor trebui să mai scoată din buzunar 24 de lei, sau 199 de lei pentru ghiozdanul Cars (maşinuţe din desene animate) – în topul preferinţelor băieţilor. Cumpărăturile au ajuns, acum, la sume cuprinse între 77 şi 507 lei, mai ieftin faţă de anul trecut, când preţurile variau între 100 şi 700 de lei. Părinţii care trebuie să achiziţioneze şi uniforme vor mai fi nevoiţi să adauge încă 25 lei (pentru o uniformă de fete) sau 50 de lei (pentru o uniformă de băieţi). Pe lângă aceste lucruri esenţiale pentru un şcolar, mai trebuie luat în considerare şi preţul manualelor. „Pentru manuale şi caiete speciale am cheltuit aproape 150 de lei. Le-am cumpărat din timpul anului şcolar trecut, prin doamna învăţătoare”, a declarat mama unui copil care va intra, în acest an şcolar, în clasa a III-a, Carolina Vasilache. Astfel, preţul total pentru un şcolar ajunge la 227 lei (minim) şi 657 lei (maxim).