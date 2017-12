Goana studenţilor după un loc în căminele Universităţii „Ovidius”

Noul an universitar va fi întîmpinat, luni, 1 octombrie 2007, la Universitatea „Ovidius”, de cei aproape 20.000 de studenţi înscrişi în structurile instituţiei de învăţămînt superior. „Acest nou an universitar este important pentru noi toţi, iar începutul lui are o dublă semnificaţie. În primul rînd, este anul în care vom avea de-a face cu prima promoţie a primului ciclu de licenţă în cadrul organizării cunoscute sub numele de procesul Bologna. În al doilea rînd, începutul acestui an este foarte important deoarece coincide cu aniversarea a 10 ani de la înfiinţarea Campusului universităţii, care se află în plină înflorire. În momentul de faţă, universitatea noastră numără aprox. 20.000 de studenţi în ciclurile de licenţă, masterat şi doctorat, o cifră pe care o considerăm aproape de optimum”, a declarat rectorul Universităţii „Ovidius”, prof.univ.dr. Victor Ciupină, la conferinţa de presă organizată cu ocazia deschiderii anului universitar. Cît despre atractivitatea pe care Universitatea „Ovidius” o exercită asupra segmentului de absolvenţi de liceu, adică asupra acelora care şi-au depus dosarele la secretariatele instituţiei constănţene de stat, rectorul Ciupină declară că „deşi în acest an universitar, numărul de candidaţi care s-au prezentat la start în admiterea 2007/2008, la nivel de ţară, a fost mai mic decît anul trecut, la universitatea noastră, cifra de dosare a fost suficient de mare, în aşa fel încît, dacă ţinem cont de admiterile pentru ciclul de licenţă şi pentru masterat, ne apropiem de cifra de 10.000 de dosare. În primul an de studii, la ciclul de licenţă avem deja înmatriculaţi aprox. 5000 de studenţi”.

Veşnica problemă

Dintre cei 5.000 de tineri înmatriculaţi, peste 1.500 au făcut cerere pentru a primi un loc în cămin. Anul acesta, ca şi în ceilalţi ani, raportul cerere-ofertă se află într-o situaţie ingrată, deoarece cererea depăşeşte, aşa cum era de aşteptat, oferta. „Numărul solicitărilor este mai mare, dar, pe de altă parte, întotdeauna a fost mai mare. Numărul celor care se prezintă însă la cazări a fost întotdeauna mai mic”, a declarat rectorul Universităţii „Ovidius”, precizînd: „Ne preocupă în mod special condiţiile de trai ale studenţilor. În acest sens, menţionăm faptul că dăm în folosinţă, acum, la 1 octombrie, Căminul 2 de la Pescărie, cu 441 de locuri, un cămin foarte elegant. În acest moment sînt aprox. 1.100 locuri puse la dispoziţia studenţilor români. Mai există un număr de locuri puse la dispoziţia studenţilor bursieri ai statului român, studenţi din Moldova, Macedonia, Bulgaria, Ungaria şi Albania. Avînd drept bază de calcul numărul de studenţi de la forma de învăţămînt fără taxă şi rezultatele profesionale ale acestora, de mîine (astăzi, 29 septembrie - n.r.), consiliile profesorale ale facultăţilor, respectiv decanatele şi reprezentanţii studenţilor vor repartiza, efectiv, studenţii în cămine. Priorităţile sînt, de obicei, îndreptate către studenţii din anii mai mari, masteranzii, care stau în condiţii mai bune”. Această „discriminare” va dispărea, însă, din iulie, anul viitor, cînd rectorul universităţii promite că se vor termina lucrările de reabilitare şi renovare de la Căminul 1 din b-dul Mamaia, cămin ce se va integra şi el în structura de tip „garsonieră”. Pînă atunci, baza materială care vizează cazarea la „Ovidius” este următoarea: „deocamdată există două categorii de cămine, cele de tip garsonieră, adică cele două de pe faleză şi C2 din bd. Mamaia. Mai avem încă trei structuri, două cămine, Pîrvan şi Energetic şi un internat, la Navrom, care sînt încă spaţii cu grupuri sanitare comune. Noi am dus la capăt reparaţiile curente care se impun căminelor şi sperăm ca aceste condiţii să fie în măsură să satisfacă cererile studenţilor în acest an”, a explicat rectorul de la „Ovidius”. Dat fiind faptul că aceste spaţii de cazare se află în proprietatea Universităţii „Ovidius”, studenţii au de plătit doar întreţinerea, care anul acesta depăşeşte un milion, după cum urmează: la Căminul 1 de la Pescărie, este de 1.700.000 lei, la Căminul 2 din Mamaia, 1.500.000 lei, la Căminul 1 de la Pescărie, 1.600.000 lei şi 1.100.000 la căminele cu grupuri sanitare comune. „Noi sperăm ca subvenţia să crească în aşa fel încît, cel puţin pentru căminele cu grupuri sanitare comune, studenţii să nu mai scoată bani din buzunar să-şi acopere cheltuiala. Preţul este oricum sub nivelul mediu faţă de taxele din ţară. Această taxă este pentru lunile octombrie şi noiembrie. În decembrie vom mai discuta. Sperăm că vom reuşi să satisfacem cererile de cazare ale studenţilor”, a mai declarat rectorul Ciupină. Timp de două zile, sîmbătă şi duminică, studenţii vor încerca să obţină un loc în unul dintre căminele universităţii. Cei care vor rămîne pe dinafară pot opta pentru închirierea unui apartament sau garsonieră, variantă însă foarte scumpă.