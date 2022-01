GODSMACK in cocert la Bucuresti in 2022!

Celebra trupa americanaGODSMACKrevine la Bucuresti dupa 3 ani de la cele doua showuri sold out din 2019. Concertul va avea loc tot la Arenele Romane (cort) pe data de 26 octombrie 2022. Se pun in vanzare doar 1750 bilete iar primele 200 au pret earlybird. Acestea se gasesc pe iabilet.ro incepand de vineri, 17 decembrie, ora 10:30.



Evenimentul va respecta normele in vigoare la momentul desfasurarii acestuia.

Godsmacks-a format in 1995 si a lansat 7 albume de studio bucurandu-se de un succes international rapid. Trei dintre albume au fost consecutiv numarul 1 in Billboard 200, si anume: "Faceless", "IV" si "The Oracle". Au avut si 23 de piese in top 10 radio hits in Statele Unite, dintre care 17 au fost in top 5, un record pentru un artist rock.

Cel de-al saptelea album al trupei a fost lansat pe 27 aprilie 2019 si se intituleaza:"When Legends Rise". Inca de la infiintare,Godsmackau fost in turneul Ozzfest de mai multe ori, au cantat la cele mai mari festivaluri internationale si au umplut arene in jurul lumii. Trupa a vandut peste 20 de milioane de albume in mai putin peste 10 ani. In cinstea lor dupa succesul celui de-al saselea album"1000hp", orasul Boston are "Ziua Godsmack"pe 6 August, prin decretul primarului Marty Walsh.

Biletele se pun in vanzare peiabilet.rosi in reteaua iabilet si au urmatoarele preturi:



Earlybird - primele 200 de bilete



Golden Circle - 199 lei

Acces General - 169 lei



Presale



Golden Circle 229 lei

Acces General - 189 lei



La intrare



Golden Circle - 250 lei

Acces General - 200 lei



Biletele se gasesc in format electronic pewww.iabilet.rosi in magazinele Flanco, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal,carduri de tichete culturale Sodexo, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara



Zona Golden Circle se afla in fata scenei. Se pun in vanzare doar 500 de bilete in Zona Golden Circle dintr-un total de 1750 de bilete.



Copiii sunt 7 ani nu platesc bilet dar trebuie sa fie insotiti de un adult posesor de bilet valabil.



Recomandam fanilor care vin cu copii sub 10 ani sa le protejeze acestora urechile cu casti speciale. La concert volumul va fi puternic si acesta poate afecta auzul copiilor.



Organizatorii vor organiza suficiente puncte de vanzare a bauturilor pentru a evita cozile, Arenele Romane fiind o locatie propice pentru evenimentele de gen. Recomandam totusi sa veniti la concert din timp si nu fix inainte de concert. Este normal ca la orele de varf, fix inainte de intrarea pe scena a trupei cand se atinge capacitatea maxima a locatiei, barurile sa se aglomereze. Organizatorii vor oferi un program detaliat cu cateva saptamani inainte de concert.



Accesul cu umbrele este interzis.