Gogonaţii îşi trag seva din minciună. Cu cât mint mai mult, cu atât sunt mai gogonaţi! Gogonatul nu are nicio legătură cu gogoşarul, care este o legumă respectabilă. În ciuda tuturor teoriilor savante emise în ultima perioadă de adânci prefaceri, există şi legume respectabile. Gulia nu intră în această categorie. Minciuna reprezintă barometrul prin care gogonaţii îşi măsoară existenţa. Pentru un gogonat veritabil, nu există zi în care să nu mintă! E ca şi cum nu ar putea să respire. Mai nou, gogonaţii Puterii se contrazic în minciuni de tot felul, fiecare încercând să fie mai gogonat decât celălalt. De pildă, vine Blaga şi spune că, nu ştiu la care dată, dumnealor, reprezentând Puterea, ştiau de criză, dar că, din motive electorale, au ţinut totul la blat. În esenţă, blatul ţine de existenţa gogonaţilor. Nu există un gogonat care să nu aibă cel puţin un blat la activ! Revin la gogonatul cu criza. Ca să ne mintă copios în campania electorală, gogonaţii Puterii au pus criza sub tejghea. După aceea, fardându-se, după regulile roz-bombonului, ieşeau pe scenă, luptându-se uneori cu Dinescu, şi ne înşirau verzi şi uscate. În anumite situaţii, gogonatul poate fi identificat prin verzi şi uscate, toate tocate. Gogonatul se simte în largul lui când minte de îngheaţă apele. Aşa este el, îi place la minus cu multe grade. Când minte gogonatul, te zbârleşti singur. Pe tema minciunilor debitate în campania electorală, asistăm la dezbateri înflăcărate. Unul spune una. Alţi zece îl contrazic. Care mai de care se laudă cu gogonatele lui. Gogonata reprezintă altoiul unei minciuni desăvârşite. Acum, politicianul spune că ai lui ştiau de criză, dar colegii îl contrazic cu una şi mai gogonată. Că nu e chiar aşa, mă rog, o întorc ca la Ploieşti. Pentru amatorii de biografii romanţate, precizăm că toţi gogonaţii au trecut prin şcoala macazului de la Ploieşti. De altfel, sunt neîntrecuţi în ce priveşte întorsul ca la Ploieşti. În clipele sale de adânci trăiri interne, gogonatul este foarte tandru. Pe post de exponent al gogonatelor care mână România, te minte în faţă. În ce priveşte simţul civic, este un progres. Măcar nu te minte pe la spate, cum fac unii. Pentru că nu are pene, gogonatul se umflă în bojoci. Pentru că ştie să le înflorească, se erijează în anotimpul numit primăvara. Pe urmă, din acelaşi motiv, se laudă că ştie să manipuleze clorofila din plante. Din când în când, cum se întâmplă în epoca pe care o trăim, gogonaţii încurcă borcanele, chiar şi atunci când au etichete pentru identificare. După un astfel de moment, urmează contrazicerile şi păruielile aferente. Nu cumva e prea mult să ştii că e criză în ţară şi tu să joci teatru? Ce-i al lor, vorba proverbului, este pus deoparte! Gogonaţii sunt actori desăvârşiţi. Dumnealor au debutat cu toţii în “Mincinosul”. După aceea, în funcţie de reperele istorice, au abordat diverse alte subiecte de actualitate. Deşi mustesc de o imaginaţie de-a dreptul grotească, se încurcă unii pe alţii în privinţa crizei! Practic, nu mai ştiu pe unde să scoată cămaşa!