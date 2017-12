Gol de la 40 de metri la Năvodari!

În weekend-ul recent încheiat, formaţiile dobrogene de Liga a III-a şi-au continuat seria meciurilor de verificare în perspectiva debutului campionatului, programat pe 15 august.

@ CS Eforie - Delta Tulcea 1-4. Pentru formaţia din Eforie a marcat brazilianul Eduardo Farah. Nou-promovată în Liga a III-a, CS Eforie şi-a măsurat forţele cu o abonată a Ligii a II-a, Delta Tulcea, echipă preluată din această vară de Constantin Gache. Meciul s-a disputat pe Stadionul “Voinţa” şi s-a încheiat cu succesul clar al divizionarei secunde. “Chiar dacă am pierdut, am făcut un meci destul de bun timp de 60 de minute, adică pînă cînd antrenorii au schimbat formaţia care fusese trimisă în teren la startul partidei. Echipa s-a mişcat bine, însă am păcătuit prin greşeli individuale a unor jucători lipsiţi de experienţă. Rămînem totuşi cu consolarea că Eduardo Farah a înscris cel mai frumos gol al partidei”, a declarat preşedintele grupării din Eforie, Alberty Başchir.

@ CS Năvodari - CS Orăşenesc Ovidiu 1-0. A înscris: Măciucă, în min. 35. Două dintre performerele săptămînii trecute a fazei I a Cupei României s-au aflat faţă în faţă pe terenul “Petromidia”. Disputată pe o căldură infernală, partida a fost decisă de execuţia din prima repriză a lui Marian Măciucă, care a catapultat mingea în vinclu de la 40 de metri!

@ FC Farul II - Săgeata Stejaru 5-2. Au marcat: Grigoraş 3, T. Moldovan, Iovănescu / Pană, Talpău. Avînd încă speranţa că în cele din urmă va fi primită în Seria a II-a a Ligii a III-a de fotbal, FC Farul II a învins, pe terenul “SNC”, nou-promovata în liga a III-a, Săgeata Stejaru. Printre cei care şi-au trecut numele pe lista marcatorilor pentru învingători s-au numărat fiul lui Petre Grigoraş şi nepotul lui Sevastian Iovănescu, antrenorul formaţiei Săgeata Stejaru! “Clubul nostru doreşte să înscrie echipă în Liga a III-a şi sînt semnale că acest lucru este posibil”, a declarat antrenorul principal al formaţiei FC Farul II, Ion Constantinescu. La rîndul său, Sevastian Iovănescu a afirmat: “A fost un meci de pregătire în care am testat foarte mulţi jucători noi. Echipa am completat-o cu Pană şi cu Talpău, care au şi înscris golurile noastre. M-au dezamăgit cei veniţi în probe şi nu-i voi păstra la echipă, cu excepţia unui fundaş central”.

@ Portul Constanţa - Callatis Mangalia 1-1. Au marcat: Roşu 35 / Popescu 42. “Am fost puţin obosiţi, mai ales că la jumătatea săptămînii trecute am evoluat 120 de minute în Cupa României. Una peste alta mă declar mulţumit de joc”, a declarat antrenorul principal al “portuarilor”, Gabriel Şimu. Callatis a susţinut, sîmbătă, al doilea meci de verificare al weekend-ului, după ce vineri trecuse, cu 4-2, de CSM Medgidia. Pentru formaţia din Mangalia a egalat înaintea pauzei, direct din lovitură liberă, Ciprian Popescu, jucător sosit în această vară la Callatis de la FC Bihor.