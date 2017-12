Gol de senzaţie la Constanţa

După două eşecuri consecutive, echipa pregătită de Ion Marin nu a reuşit să guste din nou din cupa victoriei, încheind la egalitate, 1-1, sîmbătă seară, în partida cu Oţelul Galaţi, de pe teren propriu, din etapa a 9-a a Ligii I. Obligaţi să cîştige pentru a rămîne în zona de mijloc a clasamentului, constănţenii au început în forţă, forţînd tradiţia împotriva unei formaţii pe care nu o mai învinseseră de doi ani. Drept urmare, la prima fază mai periculoasă, Chico a deschis scorul, în min. 11, cu un şut înşelător, pe sub Kolev. Reuşita nu le-a dat aripi elevilor lui “Săpăligă”, chiar dacă gălăţenii nu au avut nicio reacţie, fiind inexistenţi pe teren. Sub adăpostul avantajului fragil, Farul s-a mulţumit să “îngheţe” jocul pînă la pauză, sperînd că povestea se va repeta şi în repriza a doua.

Nemulţumit de jocul echipei sale, Petre Grigoraş a făcut două schimbări inspirate, care au întors partida, aducînd ocaziile la poarta lui Vlas, în premieră căpitan al formaţiei de pe litoral. Goalkeeperul constănţean a fost la post la “torpilele” trimise de Sălăgean şi Vitaic, însă mijlocaşul croat a reuşit dă dea lovitura de graţie, în min. 70, cu o execuţie de senzaţie. Aflat în propria jumătate de teren, la 60 de metri de poarta Farului, Vitaic l-a văzut pe Vlas ieşit la marginea careului şi l-a executat cu un lob perfect. Şapte minute mai tîrziu, Pena a fost aproape de a-şi aduce echipa în avantaj, dar Vlas a parat lovitura sa de cap. Faza următoare a adus eliminarea lui Bourceanu, pentru un fault dur asupra lui Voiculeţ, dar nici în superioritate numerică Farul nu a găsit golul izbăvitor, voleul lui Chico, din min. 87, trecînd mult peste transversală.

Au evoluat - Farul (antrenor Ion Marin): Vlas - Farmache, I. Barbu, Şchiopu, Maxim - Teekloh - Fatai (42 L. Pîrvu), Rusmir (88 Alibec), Voiculeţ, G. Mendy (85 Gosic) - Chico; Oţelul (antrenor Petre Grigoraş): Kolev - Cîrjă, Nogo (46 Tismănaru), Jelev, Sălăgean - Bourceanu, S. Costin - Ioviţă (26 Vitaic), Viglianti, G. Paraschiv - Pena (88 R. Stancu). Marcatori: Chico 11 / Vitaic 70; Cartonaşe galbene: Farmache, Fatai, Şchiopu, L. Pîrvu / Kolev, Viglianti, Tismănaru. Cartonaş roşu: Bourceanu. Spectatori: 500. Au arbitrat: Sorin Corpodean (Alba Iulia) - Adrian Vidan şi Vasile Marinescu (ambii din Bucureşti).

Război între fani şi conducere

La finalul partidei, antrenorul Ion Marin s-a declarat dezamăgit de faptul că Farul a ratat victoria: “Chiar dacă nu a fost un joc strălucit pot spune că Farul a muncit ca să obţină cele trei puncte, care erau foarte importante, şi am fost aproape să le cîştigăm. Nu am reuşit să ne desprindem, să facem 2-0 şi să încheiem jocul şi, hodoronc-tronc a apărut şi golul de senzaţie de la 60 de metri. Situaţia este neplăcută pentru că ne-am dus pe -5, iar în următoarele două partide din deplasare, la Dinamo şi la Iaşi, să jucăm pe viaţă şi pe moarte să recuperăm punctele”. În schimb, Petre Grigoraş a catalogat rezultatul drept echitabil: “Sînt mulţumit de punctul cîştigat. Trebuie să recunosc că în prima repriză, Oţelul a avut cea mai slabă perioadă de cînd sînt eu antrenor, o evoluţie ştearsă, fără orizont, cu multe greşeli. Dacă întîlneam Farul într-o formă bună, trebuia să fie 3-0 din prima repriză. În partea a doua, am jucat altceva, am reuşit acel gol de senzaţie, care se întîmplă o dată la 10 ani, iar, în final, puteam chiar cîştiga, cînd a avut Pena o ocazie mare, dar nemulţumitului i se ia darul pentru că nu meritam să cîştigăm”.

În timpul jocului, galeria constănţeană a atacat dur conducerea clubului, afişînd un banner acid: “Conducere mediocră = echipă mediocră! Demisia!!!”. În plus, suporterii au scandat împotriva antrenorului Farului, “Marine, marş la Dinamo!”, dar şi patronului, “Bosule, ia mai lasă-ne!”.